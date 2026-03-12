На 12 март, 8 години по-късно, след зверската катастрофа, която манекенката Кристин Илиева преживяу тя все още се бори с тежките последици и травми. Инцидент, който оставя отпечатъци в ума и сърцето завинаги. Въпреки цялата болка и агония, Кристин е категорична, че е изключително благодарна за своето спасение.

Кристин Илиева цени всеки един ден. Всеки час, всяка минута. Признава, че е безкрайно благодарна, че на днешния ден, преди 8 години е оцеляла. Успяла е да се спаси и да продължи напред, за да живее един свободен живот. Живот, изпълнен с щастие и радост, въпреки трудните житейски уроци. Ужасната катастрофа, която тя преживява променя живота й завинаги. Белязва я със страдание, но тя съумява да види висините на болката, да възприеме изпитанието и опасността като важен урок.

Манекенката сподели със своята аудитория в социалните мрежи емоционално послание за ужаса, който е изживяла тогава. Откровени думи, в които обаче се усеща голяма доза осъзнаване и благодарност.

"12.03 е моят ден. Моят ден, в който аз оцелях. Деня, в който живота ми се преобърна завинаги.