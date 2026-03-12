На 12 март, 8 години по-късно, след зверската катастрофа, която манекенката Кристин Илиева преживяу тя все още се бори с тежките последици и травми. Инцидент, който оставя отпечатъци в ума и сърцето завинаги. Въпреки цялата болка и агония, Кристин е категорична, че е изключително благодарна за своето спасение.
Кристин Илиева цени всеки един ден. Всеки час, всяка минута. Признава, че е безкрайно благодарна, че на днешния ден, преди 8 години е оцеляла. Успяла е да се спаси и да продължи напред, за да живее един свободен живот. Живот, изпълнен с щастие и радост, въпреки трудните житейски уроци. Ужасната катастрофа, която тя преживява променя живота й завинаги. Белязва я със страдание, но тя съумява да види висините на болката, да възприеме изпитанието и опасността като важен урок.
Манекенката сподели със своята аудитория в социалните мрежи емоционално послание за ужаса, който е изживяла тогава. Откровени думи, в които обаче се усеща голяма доза осъзнаване и благодарност.
"12.03 е моят ден. Моят ден, в който аз оцелях. Деня, в който живота ми се преобърна завинаги.
Истината е, че все още продължавам да се боря с травмата, която ми беше нанесена на този ден и след това. Продължавам да търся решение за моето възстановяване.
8 години. Търся вината в себе си. Защо? Защо ми е толкова трудно? Защо имам тези изпитания? Какво толкова съм направила?
Но не се предавам!
Понякога се, но за кратко. На моменти нямам сила, на моменти не мога повече. Пълни глупости.
Благодарна съм за всеки един ден от живота ми независимо, колко ми е трудно", пише Кристин Илиева във Фейсбук страницата си.
"Смела, силна и борбена, тя е убедена, че няма да спре да търси начини за пълното си възстановяване. Илиева се обръща с апел към всеки, който минава през трудност, да не се отказва, а винаги да следва мечтите си.
И за всеки един човек, преминавайки през труден период, НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ. Не спирай да мечтаеш, да се усмихваш, да обичаш, да живееш, да бъдеш благодарен!
Обичам и обичам себе си със всеки един белег, защото това съм АЗ", споделя още тя.