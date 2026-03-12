Само няколко дни преди да навърши зашеметяващите 95 години, Уилям Шатнър разказва една история, която започва не на снимачната площадка, а на гърба на любимия му кон. И завършва върху операционната маса.

Всичко се случва в края на миналата година. Шатнър, който е страстен ездач, тренира със своя кон – животно, обучено за бързи маневри и резки спирания. В един момент обаче конят прави грешна стъпка, губи равновесие и изхвърля своя ездач във въздуха, пише Page Six.

„Вече не съм младият каскадьор, който бях“, признава с усмивка Шатнър. Въпреки че инстинктите му работят и той се опитва да омекоти падането чрез претъркулване, рамото му поема целия удар. Резултатът е тежко счупване, което би пречупило духа на мнозина, но не и неговия.

Пътят към операционната

След месеци и опити за възстановяване и преодоляване на болката, актьорът споделя пред света своята „болнична драма“ по време на наградите „Сатурн“. Той влиза в операционната за сложна процедура по възстановяване на рамото. С типичното си чувство за хумор той обяснява, че медицината днес е като научна фантастика – лекарите буквално „подменят частите“, за да може той отново да се чувства цял и без болка.

„Към това се стремя – да изляза оттам и да продължа напред“, споделя той, доказвайки, че годините са просто цифра, когато сърцето ти още търси приключения.

На церемонията, където бе почетен за цялостния си принос, Шатнър напомня на всички хора нещо важно – най-великите истории не са за извънземни, а за хора. За техните страхове, за слабостите им и за силата да водиш другите, дори когато самият ти се чувстваш уморен и наранен.

Кога конете се превръща в страст?

Всичко започва още по време на снимките на оригиналния сериал „Стар Трек“ през 60-те години. Тогава Шатнър открива, че язденето му носи усещане за свобода, което не може да намери никъде другаде. С времето тази страст се превръща в професионално занимание. Той не просто язди за удоволствие, а започва да отглежда, развъжда и да се състезава с коне.

Шатнър е изключително уважавана фигура в света на конния спорт в САЩ. Той се специализира в дисциплини като reining (вид уестърн езда с прецизни маневри) и управление на впрягове. Актьорът притежава ранчо в Кентъки, където отглежда коне за състезания.

От над 30 години той организира ежегодното шоу Hollywood Charity Horse Show, чрез което събира милиони долари за деца в неравностойно положение и терапевтични програми с коне.

