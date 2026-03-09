Малена Замфирова - името, което повтаря цяла България. За едни тя е сноубордистката, която едва на 16 г. дебютира на Зимните олимпийски игри. За други е най-добрият млад спортист на Европа. За родителите си в момента е просто малкото момиче, което бе пометено от скиор в Шпиндлерув Млин в Чехия и в момента е в клиника в Грац, където лекарите се грижат за нея.

Малена - кайт, паяк, планк и още нещо

Лято 2022. Малена е на море. Това че няма сняг и е топло, не означава, че спортът остава извън ежедневието й. Кайтсърфингът е спорт, който в България се практикува основно край Бургас, Сарафово, Поморие, Варна, къмпингите Градина, Златна рибка и др. По света може да видите кайтсърфисти в Бразилия, Хавайските и Канарските острови, Мароко, Египет, Тунис, остров Мавриций, и др. В същата тази година Малена лети по вълните с кайт и дъска.

Скок във въздуха, вятър, широка следа по морския безкрай, паяк върху длан. Когато си на 12 г. страховете ти са малки, а любопитството към света - голямо. Поредица от тези снимки са първият пост на Малена в Инстаграм. Към момента тя има над 18,6 хиляди последователи в тази социална мрежа.

Паяк в дланта и "дръж още малко!", когато става дума за планк, са само две от нещата, които могат да изплашат доста жени. Малена не се страхува от тях, нито от домашните тренировки, от които планковете са част. Освен със сноуборд тя се интересува още и от - тенис, кросови мотори (Малена кара мотор от 5-годишна), рафтинг и джудо.

През 2025, за да поддържа добра форма, сноубордистката тренира с килимче за йога, сложено директно върху пода с каменни плочи, като използва формата им, за да прави напъди с разчичен разкрач. Когато човек има желание, намира начин. Няма ли - намира оправдания! Когато си отраснал в семейство на спортисти дисциплината не е нещо по изключение или само за определен период от време. Тя е част от теб. Черта от характера, имплантирана дълбоко в ежедневието.

Малена и брат й Тервел

По-големият брат на Малена - Тервел Замфиров, е световен шампион в паралелния слалом от първенството в Санкт Мориц през 2025 както и трикратен световен шампион за младежи до 21 г. от шампионатите в Банско 2023 г. (парелелен гигантски слалом) и в Закопане през 2025 и в двете дисциплини. Тери, както го наричат на галено близките, е роден на 22 февруари 2005 г. в София. Бронзът от Милано/Кортина дойде за него като подранил подарък за рождения му ден. Още по-ранният подарък, който сам си направи, е спечелването на гигантския слалом на родна земя – в Банско, на 18 януари тази година.

Малена има общо 7 братя и сестри. И те като нея са закърмени със спорт и тренират. „Всичките ми братя и сестри спортуват, състезават се и ме подкрепят всячески. Моето семейство ми е дало пример, посочило ми е пътя и ме подкрепя на всяка крачка“, заявява Тервел Замфиров в интервю от февруари 2025 г. Голямата фамилия Замфирови има общ профил в Инстаграм, в който качва забавни видеа от живота на „8 деца под един покрив“.

"Трябва да бъда на най-високо ниво всеки ден, за да съм добър модел за подражание на моята сестра" - казва Тервел.

"Възхищавам се на моя брат. Той ми помага много и утъпква пътя за мен. Имаме сходна техника и ми показва много неща" - казва Малена.

Тервел и Малена са не просто брат и сестра, а и равностойни състезатели и едни от най-ярките имена в световния сноуборд. Двамата често са определяни като златния тандем на българските зимни спортове – брат и сестра, които се подкрепят, мотивират и печелят заедно. Така, както можеш да обичаш брат си - друг не можеш да обичаш. Но така, както брат ти може да те дразни, друг също не може. Доказателство е следващото видео.

Инцидентът с Малена Замфирова

Едва на 16, Малена вече има зад гърба си впечатляваща спортна кариера. Тя се състезава в дисциплините паралелен слалом и паралелен гигантски слалом. На 2 март 2025 година се класира на втора позиция в дебютния си старт от световната купа по сноуборд в Криница, Полша. Два дни по-късно, на световното първенство за младежи и девойки до 23 г. в Закопане, Полша, отново е втора в дисциплината паралелен гигантски слалом, а на следващия ден печели сребърен медал и в паралелния слалом. В края на 2025 година е обявена за най-добрия млад спортист в Европа.

Малена претърпя инцидент навръх 3 март, след тренировката ѝ за старта от Световната купа. Тогава тя бе блъсната от скиор, който се спуска по съседната писта. На територията на чешки курорт Шпиндлерув Млин, където се случва инцидентът, има 11 писти, а проблемът е, че те са разположени много близко една до друга. Минути преди инцидента Малена е карала по "червената" писта, която се използва за тренировка. Скиорът се е спускал по доста по-бързата и опасна "черна" писта в близост. При сблъсъкът Замфирова е била в подножието, до кафенето. Скиорът вероятно не е успял да спре.

В подкрепа на Малена, семейството й, други спортисти и известни личности карат с по 2 черни черти на лицето.

"Тази вечер на сцената аз ще играя за Малена. Малена, изпращам ти цялата сила и цялата любов и ти желая бързо възстановяване. С теб сме!" - актрисата и певица Алена Вергова също подкрепи българската сноубордистка.

Още преди операцията бащата на Малена - Анатолий Замфиров, заяви, че на дъщеря му предстоят и нови изследвания, за да се установи има ли разкъсана кръстна връзка на коляното. Тепърва ще има операции на рамо и лопатка.

Сърце, което не се предава и много търпение, за да се възстанови. От това има нужда Малена сега. А паяците, казват, били на късмет!

