Все по-често напоследък чуваме името на Алена Вергова. Но не просто като дъщерята на известния актьор Юлиан Вегров, а като талантлива и успешна актриса, крачеща по свой собствен път. И която, въпреки крехката си възраст, има много с какво да се похвали – множество роли на театралната сцена и редица участия в телевизионни и кино продукции.

Но това явно не е достатъчно за 23-годишната Алена. Тя вече е готова да се впусне в едно съвсем различно поприще – музиката. Нещо повече, вече е факт първата ѝ авторска песен, която носи името "Приключваме“.

Парчето дори вече дебютира в радио ефир – нещо, за което се похвали самата Алена в социалните мрежи. „Случи се. Не знам дали го вярвам. На 15.08, от 19:30ч! Първото ми авторско парче, дебютната песен“, са само част от думите на младото момиче, зад които личат емоцията и вълнението ѝ.

И не пропуска да благодари на всички замесени в музикалното начинание. „Обичам вас и всичко свързано с вас! Другата седмица ви очаква клип и парчето навсякъде! Благодаря!“

Песента е създадена по текст на самата Алена. Тя е и режисьор на видеото, а музиката е в съавторство със Симеон Божилов.

И това не е всичко, с което Алена изненадва своите почитатели. Вече е подготвила и първото шоу, на което ще представи новата си музика. „Лозенец, на морецето. Вход няма. Има калъф, ако някой се изкефи. Цунки. И до вторника“, уточнява актрисата. И така всеки, който е на Южното Черноморие, може да се наслади не само на морето и слънчевите емоции, но и на хубавата музика.

През 2021 г. Алена Вергова е приета в НАТФИЗ в класа на проф. Ивайло Христов. Отскоро е и част от Театър „Българска армия“. Едва на 17 дебютира в киното с роля във филма „Петя на моята Петя“. Част е и от предавнето „Преди обед“, където води своя собствена рубрика.

Едно от участията на Алена в "Преди обед":

