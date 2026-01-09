На 10 януари почитаме свети Григорий Нисенски и на преподобния Дометиан, Мелитински епископ.

Свети Григорий бил по-малък брат на свети Василий Велики. Заедно с него и свети Григорий Богослов те образували знаменитата школа на богословите-кападокийци, чиито догматически трудове станали основополагащи за християнството и особено в борбата срещу ересите на онази епоха.

Роден в Кесария, област Кападокия, Григорий получил добро образование и се посветил на научна работа. Бил отличен оратор и учител, но и задълбочен писател богослов. Запазени са много негови съчинения. Когато император Юлиан Отстъпник в средата на IV век отстранил всички християни от учителска работа, свети Григорий се оттеглил в строго монашеско усамотение и там успешно се отдал на научно творчество. Но заради достойнствата му по-късно, в 371 г., бил избран за епископ на град Ниса в Кападокия.

Служението му било съпроводено с трудности заради намесата на императорите в църковните дела, особено в подкрепа на арианската ерес. За две години светителят бил отстранен от поста, а след възстановяването си продължил борбата срещу арианите. Като авторитетен богослов свети Григорий взел участие в поместни събори на Църквата, както и във Втория вселенски събор през 381 г. Починал в мир в 394 г.

Снимка: bTV

Праведният Дометиан живял през VI век. След като завършил образованието си, той се задомил, но съпругата му скоро починала и той решил да се посвети на духовното поприще при строг постнически живот. Качествата му били оценени и го ръкоположили за епископ на град Мелитин в Армения. На този пост Дометиан принесъл голяма полза не само на своето паство, но и на останалия народ. Спомогнал и за укрепването на мира между Византия и източния й съсед Персия. Затова благодарният император Маврикий подпомагал светителя в неговата благотворителна и просветна дейност. Свети Дометиан се упокоил в мир, в 602 г.

