След месеци на тишина и медийни спекулации, холивудската икона Никол Кидман най-после коментира раздялата си с кънтри звездата Кийт Ърбан. В обширно и откровено интервю за Variety, 58-годишната актриса разкрива как преминава през този труден период и какви са плановете ѝ за бъдещето.

„Ние оставаме семейство“

Никол Кидман подава молба за развод през септември 2025 г., посочвайки като причина „непреодолими различия“. Процесът приключва бързо и на 6 януари 2026 г. разводът е финализиран. Кидман получи основното попечителство над двете им дъщери – Сънди Роуз и Фейт Маргарет, пише People.

Въпреки раздялата, Никол запазва уважение към бившия си съпруг. „Благодарна съм за семейството си и за това, че го запазих такова, каквото е. Продължавам напред. Ние сме семейство. Моите красиви момичета вече станаха жени“, споделя тя.

Година в „режим на вещица“

Актрисата признава, че 2025 г. е била време за уединение и вътрешно презареждане за нея самата. „Бях тиха. Бях затворена в черупката си“, откровена е тя. Но сега, през 2026 г., Никол е готова за нов старт в живота си. Тя обяви, че феновете скоро ще я видят в дългоочакваното продължение на „Приложна магия“, където отново ще си партнира със Сандра Бълок.

„Сега съм на път да кажа: 2026 г., започваме! Ще бъда в режим на вещица“, шегува се звездата.

Децата са приоритет №1

Въпреки многото професионални предложения, включително и идеи да се пробва като режисьор или да се завърне на театралната сцена, Кидман е категорична, че в момента децата ѝ са най-важни. Тя планира да запълни предстоящото лято с приключения с децата и да бъде плътно до дъщерите си, преди те да поемат по своя собствен път.

Какво предстои за Никол Кидман?

Освен „Приложна магия“ 2, която се очаква по кината през есента, актрисата работи и по новия сериал Scarpetta. Изглежда, че след бурята в личния живот, Кидман намира утеха в работата и в ролята си на майка, движейки се винаги към „това, което е добро“.

Историята на една 20-годишна приказка

Новината за раздялата на Никол Кидман и Кийт Ърбан през септември 2025 г. бе истински шок за феновете, тъй като Никол и Кийт бяха сочени за еталон за стабилност в Холивуд. Тяхната история започва през януари 2005 г. на събитието „G'Day USA“, а само година по-късно те се вричат във вечна вярност на приказна церемония в Сидни.

За близо 20 години заедно, те преминават през редица изпитания, включително борбата на Ърбан с алкохолната зависимост в самото начало на брака им. Тогава музикантът призна, че именно любовта и подкрепата на Никол са спасили живота му, което направи връзката им да изглежда несломима.

Животът далеч от светлините на прожекторите

През тези две десетилетия двойката избира за свой дом Нашвил, Тенеси, далеч от суетата на Лос Анджелис, за да осигури спокойствие на своите дъщери – Сънди Роуз, която е на 17 г. и Фейт Маргарет на 15. Кидман и Ърбан бяха известни със своите строги правила за поддържане на близост, като например това никога да не си пишат текстови съобщения, а само да се чуват по телефона. Въпреки че бракът им, който продължи 19 години, вече е в историята, Никол е категорична, че времето, прекарано с Кийт, е изградило основата на семейството, което тя ще продължи да пази с цената на всичко.

