Кийт Ърбан замени Никол Кидман с по-млада блондинка? Ето коя е мистериозната дама (СНИМКИ)

Никол Кидман и Кийт Ърбан наскоро финализираха развода си, а медиите вече "избухнаха" с нови спекулации. Все повече се засилват слуховете, че музикантът има романтична афера с по-млада блондинка - Карли Скот Колинс. Тя е кънтри певица и автор на песни, която бързо се утвърждава на музикалната сцена.

Коя е Карли Скот Колинс?

Карли Скот Колинс е родена на 14 декември 1999 г. във Флорида. Още като дете навлиза в творческия свят и започва актьорска кариера едва на шестгодишна възраст. Участва в няколко филмови и телевизионни продукции, което ѝ дава ранен опит пред камера и увереност на сцена. Интересът ѝ към музиката се заражда в ранните ѝ тийнейджърски години, когато започва да свири на китара и да пише собствени песни. Именно тогава тя открива, че музиката е нейният истински път.

Кънтри по душа!

Младата певица се ориентира към кънтри музиката, като в текстовете си залага на лични истории, емоции и откровени разкази за любов, разочарование и порастване. С времето подписва договор с голям музикален лейбъл в Нашвил и започва да издава свои проекти. През 2025 г. излиза дебютният ѝ албум „Flight Risk“, който получава положителни отзиви заради искреното си звучене и модерния кънтри подход. Албумът затвърждава образа ѝ на артист, който не се страхува да бъде уязвим и честен в музикалните си произведения.

Турнета и професионално развитие

Същата година русата Колинс се включва като подгряващ изпълнител в голямо световно турне на утвърден кънтри артист, което значително разширява аудиторията ѝ. Участието ѝ в турнето ѝ носи ценен сценичен опит и я поставя под светлината на прожекторите в международен мащаб. Тя често споделя в интервюта, че приема този период като важна стъпка в професионалното си израстване и възможност да се учи от по-опитни музиканти.

Слухове и обществен интерес

В началото на 2026 г. името на Карли Скот Колинс започва да се появява все по-често в светските новини заради слухове за романтична връзка с известен музикален изпълнител, наскоро преминал през публичен развод. Появяват се спекулации и твърдения, които бързо се разпространяват в медиите и социалните мрежи. Всички водят към една и съща теория, а именно, че певицата и Кийт Ърбан са в тайна, романтична афера. Интересното обаче е, че Карли категорично отрича тези слухове, като заявява, че отношенията ѝ с въпросния артист са изцяло професионални.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK