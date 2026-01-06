Носителите на „Оскар“, актьори Никол Кидман и Ръсел Кроу станаха обект на слухове за романтична връзка по време на дискретни срещи на кафе. Готова ли е да продължи напред след развода с дългогодишния си партньор Кийт Ърбан?

Според Radar Online, Кроу се е превърнал в ключова опора за Никол след края на брака ѝ, след като самият той е преминал през труден развод. Той я подкрепя с почти ежедневни обаждания, а наскоро двамата са излизали и на кафе няколко пъти. Той ѝ е помогнал да се стегне, като я е посъветвал да се съсредоточи върху работата. Актрисата вече е подписала договори за няколко нови проекта, някои от които дори се припокриват, което ѝ оставя минимално време за тревоги.

Отбелязва се, че Никол Кидман и Ръсел Кроу се познават от подрастваща възраст в Австралия, но за първи път се появяват заедно на екрана през 2018 г. в драмата „Изгубеното момче“, където играят семейна двойка. Оттогава поддържат близки отношения и Кроу дори изпраща на Кидман сценарии за проекти, по които би искал да работят заедно.

Снимка: Getty Images

Близостта между дългогодишните приятели е причинила напрежение в отношенията на Кроу с дългогодишната му партньорка Бритни Териолт. Териолт гледа на ситуацията с повишено внимание, тъй като подобен близък контакт с колежка заплашва връзката им.

Междувременно, според източници, самата Кидман настоява, че връзката ѝ с Кроу е чисто приятелска. Актьорът дори е признал на настоящата си партньорка, че няма планове да се жени повторно - разкритие, което според запознати е причинило известно разочарование.

Миналата година Никол Кидман преживя тежък развод в Холивуд. Актрисата и австралийският певец Кийт Ърбан се разделиха след 16 години брак.

