Холивудската звезда Никол Кидман ще се фокусира върху семейството и работата си, след като подаде молба за развод със съпруга си Кийт Ърбан, с когото бяха заедно 19 години.

58-годишната актриса се раздели драматично с 57-годишния кънтри певец. Източници споделят пред списание "Пийпъл", че носителката на „Оскар“ е „заобиколена от двете неща, които са най-важни за нея – семейството и работата“.

Сега, след скорошно пътуване до Европа, Кидман се е завърнала в Нашвил и „поддържа позитивно настроение“.

„Тя не е човек, който задълбава в съжаления – тя вярва, че всичко се случва с причина“, заявява източникът.

Новината за раздялата на двойката излезе на 29 септември, а съдебни документи потвърдиха, че Кидман е подала молба за развод на следващия ден, посочвайки непреодолими различия.

В молбата е посочена и официалната дата на раздялата – 30 септември.

Никол Кидман и Кийт Ърбан се ожениха през 2006 г. и имат две дъщери – 17-годишната Съндей Роуз и 14-годишната Фейт Маргарет.

Акрисата е поискала да бъде основният родител, при който ще живеят децата, като част от разводните процедури, пише "Пийпъл".

„Тя има страхотно отношение и се чувства много благодарна за живота си. Има няколко предстоящи работни проекта и ги очаква с нетърпение“, каза източник, близък до нея.

Предстоящите проекти на Кидман включват телевизионни адаптации на „Margo’s Got Money Troubles“ и „Scarpetta“, както и трети сезон на „Големите малки лъжи“ и продължение на филма от 1988 г. „Приложна магия“, в който тя ще си партнира отново със Сандра Бълок.

На 13 септември Никол Кидман обяви в Инстаграм профила си, че снимките на „Приложна магия 2“ са официално приключили.

В интервю за Harper’s Bazaar, публикувано малко след подаването на молбата за развод, холивудската звезда сподели размисли върху емоционалните предизвикателства на раздялата.

„Има нещо в това да знаеш, че колкото и болезнено, колкото и трудно, колкото и опустошително да е нещо, има начин да го преодолееш. Ще трябва да го изживееш и понякога ще ти се струва непреодолимо. Ще се чувстваш като разбита, но ако действаш внимателно и бавно – а това може да отнеме много време – то ще мине“, заяви тогава тя.

Друг източник, близък до семейството, разказа пред "Пийпъл" на 2 октомври, че Никол Кидман е била „стресирана, защото е знаела, че раздялата в крайна сметка ще стане публично достояние и се е страхувала от това“.

„Но тя е изненадващо уравновесена и спокойна. Сега, след като вече е публично известно, тя се концентрира само върху бъдещето и момичетата си“, казва източникът.

Вижте повече за Никол Кидман в следащото видео:

