Кънтри певецът Кийт Ърбън може да спечели над 11 милиона долара благодарение на предполагаема „кокаинова клауза" в предбрачното споразумение, което той и Никол Кидман са подписали много преди да решат да поемат по различни пътища тази година.

Кидман и Ърбън станаха двойка, след като се запознаха в Лос Анджелис през 2005 г. и започнаха връзка, а година по-късно сключиха брак, пише още Unilad.

Двамата имат две деца – Сънди Роуз (17) и Фейт Маргарет (14). Според публикации в щатските медии, двойката се е разделила по-рано тази година, преди Кидман официално да подаде молба за развод на 30 септември.

Съгласно съдебни документи, до които от списание „Пийпъл“ са получили достъп, Кидман е посочила датата на раздялата като 30 септември и е изтъкнала „непреодолими различия“ като причина за развода.

Снимка: Getty Images

След подаването на документите започнаха да излизат подробности около развода, включително и едно съществено искане на Кидман по отношение на децата. Освен това обаче се появиха твърдения и за детайли от брачния договор, подписан преди години.

Според информации на Radar Online, Hello! и други издания, една от клаузите в договора се отнасяла до употребата на наркотици и алкохол от страна на Ърбън.

Певецът и преди е говорил открито за проблемите си със зависимостите, разкривайки, че Кидман е предприела специални мерки за проблемите му с пороците само няколко месеца след сватбата им. В интервю с Опра Уинфри през 2010 г. той сподели, че съпругата му е могла да си тръгне, но вместо това е избрала да действа.

Според твърденията, в брачния договор било записано, че Ърбън ще получава по 600 000 долара от Кидман за всяка година брак, през която се е въздържал от наркотици и алкохол – което довело до неофициалното название „клаузa за кокаина“.

Снимка: Getty Images

За 19 години брак това възлиза на малко над 11 милиона долара.

Миналата година Ърбън говори по време на церемонията за връчването на наградата AFI Lifetime Achievement Award на Кидман за това как тя е продължила да подкрепя трезвеността му през целия им брак:

„Оженихме се през 2006 г., като едва четири месеца след сватбата ми зависимостите, по отношение на които не бях направил нищо, разбиха брака ни на парчета. Четири месеца след сватбата аз бях в рехабилитация за три месеца, без никаква представа какво ще се случи с нас. Никол преодоля всяко негативно мнение – сигурен съм, дори и някои от собствените си съмнения – и избра любовта. И ето ни тук, 18 години по-късно. Способността ѝ да обича е като на никой друг човек, когото съм срещал.“

Вижте повече за Никол Кидман в следващото видео:

