На Бъдни вечер се сбъдват желанията. Но както се казва – внимавайте какво си пожелавате! Традициите, които се спазват на този празник, са различни в различните домове. Но някои от тях са основни и именно те пазят цялата същина и магия на Бъдни вечер.

Бъдникът гори цяла нощ

В къщите с камина или печка цяла вечер трябва да гори голямото дърво, което се нарича Бъдник. Огънят е елементът, който свързва земята с небето и затова е важно тази връзка да не се прекъсва. По стара традиция най-възрастният в дома трябва да отсече дървото за Бъдник, а преди да се сложи в огъня, то се поръсва със светена вода. Избира се дебело дъбово или крушово дърво. Огънят трябва да се пази жив цялата нощ.

Разчупване на обредната пита



За Бъдни вечер се меси содена питка или такава, която е направена с квас. Все още се пости, затова живата мая не е разрешена. Изпечената пита се разчупва (отново от най-възрастния в къщата) високо над главите на гостите. Целта е всичко, което е посадено и се чака да порасне, да расте високо и бързо. Първото парче от питката е за къщата, а второто се оставя пред икона на Богородица. Всички трябва да си вземе парче от питката. На когото се падне поставената в нея паричка, той ще бъде здрав и щастлив през цялата година.

Не се прибира храната от масата



На трапезата се остава дълго време, за да е сигурно, че всички желания и магически практики, които са направени, ще стигнат до небето и ще бъдат чути и изпълнени. Храната не се прибира, а остава на масата, за да могат и мъртвите да дойдат и да си вземат от ястията за празника.

Коледарите благославят

Коледарите обикалят къщите и пеят различни песни "Да се роди, да се роди, дето рало ходи и дето не ходи!". Това може да са възрастни мъже или пък деца от 8 до 14 година. Домакинята трябва да им даде кравайчета, варено жито или плодове. Те пък ще пожелаят на всички в къщата да бъдат здрави, а наричанията им се сбъдват.

