На Бъдни вечер се сбъдват желанията. Но както се казва – внимавайте какво си пожелавате! Традициите, които се спазват на този празник, са различни в различните домове. Но някои от тях са основни и именно те пазят цялата същина и магия на Бъдни вечер.

Бъдникът гори цяла нощ

В къщите с камина или печка цяла вечер трябва да гори голямото дърво, което се нарича Бъдник. Огънят е елементът, който свързва земята с небето и затова е важно тази връзка да не се прекъсва. По стара традиция най-възрастният в дома трябва да отсече дървото за Бъдник, а преди да се сложи в огъня, то се поръсва със светена вода. Избира се дебело дъбово или крушово дърво. Огънят трябва да се пази жив цялата нощ.

Защо масата на Бъдни вечер не се вдига? (СНИМКИ + ВИДЕО)

Разчупване на обредната пита

За Бъдни вечер се меси содена питка или такава, която е направена с квас. Все още се пости, затова живата мая не е разрешена. Изпечената пита се разчупва (отново от най-възрастния в къщата) високо над главите на гостите. Целта е всичко, което е посадено и се чака да порасне, да расте високо и бързо. Първото парче от питката е за къщата, а второто се оставя пред икона на Богородица. Всички трябва да си вземе парче от питката. На когото се падне поставената в нея паричка, той ще бъде здрав и щастлив през цялата година.

12 традиционни празнични трапези по света на Бъдни вечер

Не се прибира храната от масата

На трапезата се остава дълго време, за да е сигурно, че всички желания и магически практики, които са направени, ще стигнат до небето и ще бъдат чути и изпълнени. Храната не се прибира, а остава на масата, за да могат и мъртвите да дойдат и да си вземат от ястията за празника.

Коледарите благославят

Коледарите обикалят къщите и пеят различни песни "Да се роди, да се роди, дето рало ходи и дето не ходи!". Това може да са възрастни мъже или пък деца от 8 до 14 година. Домакинята трябва да им даде кравайчета, варено жито или плодове. Те пък ще пожелаят на всички в къщата да бъдат здрави, а наричанията им се сбъдват.

Снимка: Аз, репортерът

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK