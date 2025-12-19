След финала на "Ергенът: Любов в рая" една от любимите двойки на зрителите Кристина и Петър разкриват защо чувствата не са били достатъчни, какво ги е разделило в реалния живот и дали имат партньори до себе си. Ето какво разкриха в предаването "Преди обед".

"Да, наистина се влюбих", казва Кристина. Същото признава и Петър.

Ако можеха да върнат времето назад тя споделя, че би направила друг избор, а той - същия. Актьорът призна, че харесва в нея, това че е трябвало да се старае за вниманието ѝ, което е приел като "романтично предизвикателство".

Тя се радва, че е стигнала до финала с него. За него това никога не е било толкова важно, защото цени повече качествено прекараното време. Тя не смята, че в реалния живот нещата се случват толкова бързо, а той скача в дълбокото, защото иска да е смел.

"В момента с Петър не сме зеадно", потвърди юристката.

"Не сме били готови за тази крачка. Веднага щом излязохме, осъзнахме, че заедно нямаме бъдеще и сложихме край на взаимоотношенията си" - допълни тя.

Според Петър препъникамъкът се оказват неговите професионални ангажименти, които са се увеличили значително след края на шоуто.

"Не съм сърдит на никого. В крайна сметка форматът е да намериш любовта - дали преди, по време или след него, за мен няма значение, радвам се", продължи актьорът.

Криси отговари дали са приятелки с Дениз, но към момента двете не поддържат връзка, въпреки опитите ѝ да я покани да се видят на по кафе.

Петър и Виктор пък са в "стерилни" отношения.

Петър и Кристина разкриха истината за отношенията си след "Ергенът: любов в рая'.

Виктор не пожелал да е заедно в студио, заради сложните им отношения. Кристина също е замесена, затова и двойките не са в студиото.

Ледената кралица и актьорът претърпяха коренна промяна след финала.

Любовта е най-прекрасната глупост - твърди актьорът . Той сподели и че е имал симпатии към Галена, която влезе на по-късен етап. В Надкаст разказа, че тя му е направила добро впечатление с това, че е била грижовна и е подредила красиви и вкусни плата с чери доматки и сирена. Най-новите сторита на участничката показват, че двамата са прекарали време заедно на коледния базар в София.

Ще се роди ли нова двойка, предстои да разберем.

Биха ли си дали втори шанс двамата - вижте в следващото видео.

