Немалко бяха трудните моменти, през които преминаха Кристина и Петър. Макар че двамата показаха интереса си едни към друг почти още с влизането си в романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“, пътят им един към друг бе осеян с противоречия и перипетии.

Той я наричаше Ледената кралица, тя пък се съмняваше, че не е искрен, а играе роля. И въпреки това двамата участници отвориха сърцата си един към друг. Петър, поне привидно, успя да превземе крепостта и сърцето на Криси.

Ревност, надменност, наранено его

От самото начало Петър проявяваше ревност към Кристина - обвинявайки я, че у нея интерес предизвикват новопристигнали участници. „Това за мен е лека проява на неуважение, освен че засягаш достойнството ми!“ – заяви откровено актьорът.

В типичния си, леко надменен и безразличен стил, Криси отвърна, че не смята, че е направила нещо лошо. „Просто ми беше приятно да те подразня“. И добави, че усеща подобно поведение като притежателско от страна на Петър.

На ръба на раздялата

Отношенията между Кристина и Петър стигнаха до сериозен сблъсък, който подложи на сериозно изпитание връзката им. Поводът бе нежеланието на юристката да отвърне на комплимент на актьора – нещо, което предизвика гнева му. „Какъв е тоя маниер на жените, когато сте в грешка – вие да се сърдите“, зададе недоумяващо въпроса Петър.

А Кристина спокойно отсече: „Ако продължава да се държи по този начин, със сигурност бих сложила край на отношенията ни!“ И дори посочи примери от поведението на Петър, които откровено не ѝ допадат, като например навика му да пие алкохол.

Едно странно откровение

На един от банкетите, провеждащи се регулярно в шоуто – и които са моменти на най-големи откровения, Петър направи изказване, което изуми всички. Той обяснява, че основната причина да е с Криси е заради "доста сериозната фирма" на баща ѝ – от която иска да се се "възползва", за да живее в "изобилие".

Моменти на нежност

Все пак Криси и Петър, въпреки честит противоречия, имаха и своите романтични моменти. Те имаха възможността често да остават насаме – на романтична индивидуална среща или в стаята си във вилите на любовта. Те дори разменяха прегръдки и целувки. Споделяха заедно моменти край басейна, вечерните коктейли и банкетите.

Петър поднесе дори красив стих на своята избраница, започвайки с красивите думи: „Животът си не помня преди теб, не беше важен, нямаше причина.“

И в крайна сметка, и въпреки всички, двамата останаха заедно до финала – където Петър без колебание поднесе пръстен, а Криси с отворено сърце го прие.

Как премина срещата с родителите за Кристина и Петър - вижте във видеото:

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".