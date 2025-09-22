Петър и Кристина от Ергенът: Любов в рая проведоха откровен и личен разговор, в който той разкри на русата участничка някои притеснения, които в поведението й събужда в него.

"Когато влизат други момичета аз не рагирам, а днес, когато влязоха близнаците ти веднага скочи! И с Дениз започнахте да обсъждате колко добре изглеждат. Това за мен е лека проява на неуважение!“ – заяви откровено Петър на Криси.

Той добави още, че тя трябва да запази неговото достойнство, докато са заедно на едно място и да не дискутира подобен тип неща пред него. От своя страна синеоката красавица не му остана длъжна.

„Съжалявам, че си се почувствал така, но аз не смятам, че съм направила нещо лошо“ – категорична бе тя в отговора си. „Беше приятно да те подразня“, с усмивка добавя Криси и признава, че намира реакцията на Петър за доста преувеличена.

Участничката разкрива още, че усеща това поведение като притежателско от страна на Петър и че според нея е напълно нормално да отбележи, ако намира визията на някого за атрактивна и интересна.

