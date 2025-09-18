Най-забавните реплики в "Ергенът: любов в рая" - ако сте пропуснали 10-и епизод на романтичното риалити, наваксайте тук. Участниците се включват в наистина забавни диалози, а бисерите им няма как да не бъдат записани.

Най-забавните реплики в "Ергенът: любов в рая", еп.10

Снимка: Филип Станчев

"Щях да прегърна нещо каменно и да кажа „Криси" - Петър

„Повече химия имам с лабрадора на една приятелка. По-голяма досада изпитвам само, когато попълвам документи в КАТ" – Петър

"Аз като дойдох да те целувам, ти се ожени" – Емили към Краси

“Последният човек, който съм очаквал да видя тук, си бил ти, честно" - Емили към Краси

"Скарай се за малко със сватбата си, да си поиграем малко и после пак да се ожениш" - Емили

"Тя постоянно е пияна! Иска да стигне до мой бивш, щото той има пари да й деде!"– Емили за Шермин

"Ако някой ме дърпа надолу, в реалния живот просто после няма да ме види" – Шермин

"Знаеш ли, аз не харесвам досадни мъже!" – Шермин към Краси

"Изглежда харесвам Красимир. Познавам го и имам интерес към него" – Емили

между Шермин, Краси и Емили сякаш се оформя любовен триъгълник. Оказва се, че Емили и Краси се познават още преди да влязат в предаването, а и двамата са много измненади да се видят във формата. Отношенията им градираха от напълно непознати до проява на забележителна интимност. Как ще продължи всичко това?



"Идва ми малко не мъжко момиче да те заговоря и ти да си толкова честен и всеотдаен, че да не обръщаш внимание. Тестостерончето ми идва нисичко!“ - Хени



"Не мога да ти вадя думите с ченгел!" – Хени

"Получавам словесна диария и преливам от едно нещо в друго!" – Петър

"Имам чувството, че съм много красива днес, но ще си тръгна без роза" – Емили

"Когато си добър за хората, си вреден за себе си" – Пенко

Обратите в "Ергенът: любов в рая" не спират. Но освен търсене на любов, възникват и редица други сериозни теми като предразсъдъци, расизъм и приемственост.

Най-любопитното от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

