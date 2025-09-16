Признания, сълзи, смях, скандални разкрития - осми епизод на "Ергенът: любов в рая" показа толкова много от отношенията в двойките. Неочаквани обрати промениха всички нагласи - тези, които до вчера се целуваха, днес са врагове. И всичко това гарнирано с пиперливи и запомнящи се реплики.
Бисерите от "Ергенът: любов в рая", еп.8
Красимир за Орлин
Бих му изгърмял един, толкова ме дразни.
Шермин за Натали
Натали има огромни глезени. Тя е инфантилна. Тя е дебил според мен.
Шермин
Хайде да сме честни – ние сме в шоу, ако не беше то, аз щях да съм си на фестивала в Кан, на F1, а не тук.
Габи
За мен Емили и Вальо са китка и маргаритка.
Лили Естер
Орлин е сладникав и прилича на мъжко Барби. Можеш да си играеш с него и после да го изхвърлиш.
Габи
Имаше едно лафче – тя е като пастет, един отваря и всички намазват.
Виктор
Безразборният секс и фриволното поведение са нещо, на което аз слагам чертата.
Шермин
Не трябва да се съди по опаковката.
Вальо
Като цяло излъгах, но съм си мъж и не искам да й вдигам много въшките.
Хени за Емили
Според мен ти не си добра в леглото.
