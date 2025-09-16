Признания, сълзи, смях, скандални разкрития - осми епизод на "Ергенът: любов в рая" показа толкова много от отношенията в двойките. Неочаквани обрати промениха всички нагласи - тези, които до вчера се целуваха, днес са врагове. И всичко това гарнирано с пиперливи и запомнящи се реплики.

Бисерите от "Ергенът: любов в рая", еп.8

Красимир за Орлин

Бих му изгърмял един, толкова ме дразни.

Шермин за Натали

Натали има огромни глезени. Тя е инфантилна. Тя е дебил според мен.



Шермин

Хайде да сме честни – ние сме в шоу, ако не беше то, аз щях да съм си на фестивала в Кан, на F1, а не тук.



Габи

За мен Емили и Вальо са китка и маргаритка.



Лили Естер

Орлин е сладникав и прилича на мъжко Барби. Можеш да си играеш с него и после да го изхвърлиш.



Габи

Имаше едно лафче – тя е като пастет, един отваря и всички намазват.



Виктор

Безразборният секс и фриволното поведение са нещо, на което аз слагам чертата.



Шермин

Не трябва да се съди по опаковката.



Вальо

Като цяло излъгах, но съм си мъж и не искам да й вдигам много въшките.



Хени за Емили

Според мен ти не си добра в леглото.





