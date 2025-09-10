Аз съм кавалер от ново време, не съм балкански тип, който се прибира от работа и иска ракия и салата. Имам едно условие - жената да не е по-грозна и дебела от мен.

С тази цветуща фраза в "Ергенът: любов в рая" влезе още един ерген, в търсене на любовта.

От непринудени реплики до непланирани гафове, шоуто ни напомня, че зад цялата конкуренция и красивите кадри стоят истински хора, които създават незабравими смешни мигове.

Най-интересните и противоречиви изказвания в шести епизод:

Емили

"Въобще не ме интересува мнението на останалите дали съм черната овца. Днес съм в розово."

Пенко

"Каня те на среща с мен, ще присъстваш ли?"

Габи

"На плаж, пълен с камъни, аз съм на токчета. Я, ми ги събуй! Чакай, че ще се пречукам!"

Габи

"Това е най-скапаната ми среща. Паднах на камък! Олеее, роклята ми, и колената ми, и обувките ми..."

Пенко

"Видял съм, че правиш крачки към мен. Леко мравешки."

Пенко

"И също така я носИх, човек, и на отиване я носИх, и на връщане."

Пенко към Габи

"Ти падна на дупе, би трябвало да не те боли."

Габи към Пенко

"Какво искаш да кажеш, че имам дебел гъз?"

Емили

"Само от безпаричие ме е страх."

Емили

"Аз само съжалявам, че не се научих да смятам."

Валентин

"Аз съм скромен човек, но като ме опознаеш, ставам голям олигофрен."

Емили

"Моята роза днес отива при Ивайло." (такъв човек във формата няма!)

Неделчо

"Чувствам се като ангел, изгонен от Рая."

Габи за Натали

"Тая щеше да те изгони. Тая малка дрисла как ме изнервя!"

Лили към Натали

"За мен музикантът е интригант и ще лиже гъза на всеки."

Пенко

"Момичетата, към които съм правил жест, ми показаха среден пръст."

Габи

"Тая малка злобарка, кво ѝ вика на Шермин - от първата операция ли ти стана така носа. Кво искаш да кажеш, ма? Кат ти шибна едно токче! Колко операции са нужни за тоя нос? Тънка, евтина, селска провокация."

Стоян Ву

"Не съм поредното напомпано животно без мозък."

Най-любопитното от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Всички гафове, вижте в следващото видео или по-горе.

