Светът на Пандора крие далеч повече тайни, отколкото си мислите. От скрити културни препратки и истинска наука до сцени, които Камерън не е очаквал да станат култови – тези любопитни факти за „Аватар“ ще променят напълно гледната ви точка за една от най-успешните филмови поредици в историята.

23 факта за „Аватар“, които ще ви изненадат

1. Оригиналният „Аватар е написан още през 1994 г., но бива заснет чак през 2007–2008 г., тъй като технологиите тогава не са били достатъчно напреднали.

2. Първоначално Джеймс Камерън е искал филмът да излезе веднага след „Титаник“ през 1999 г. – но се отказал, защото не успял да пресъздаде своя свят реалистично.

3. Езикът на На’ви е истински конструиран език, създаден от професионален лингвист, а не просто „галиматия“ за филма.

4. Името „На’ви“ и концепцията за аватара идват от древна духовна идея за въплъщението, която има корени в санскрит.

5. Пандора е вдъхновена от реални пейзажи - включително от природата на Китай, Венецуела, Тайланд и Австралия.

6 .Джеймс Камерън толкова вярва в своя свят, че го е изследвал почти като учен, посещавайки племена и изучавайки култури за вдъхновение.

7. Семейството на На’ви има собствена култура, музика и ритуали, създадени специално за филма от антрополози и музиканти.

8. Камерън разкри, че любимата му сцена в третия филм е… еротична халюциногенна сцена, която много хора може и да не очакват в семеен хит.

9. В „Аватар: Природата на водата“ актьорите действително се научили да „плуват като На’ви“, използвайки специално разработена техника с помощта на свободен водолаз.

10. Филмът е толкова мащабен, че бюджетът и специалните технологии правят поредицата една от най-скъпите в историята на киното.

11. Мат Деймън невярно твърди, че е бил „предложен“ за ролята на Джейк Съли с огромен процент от приходите - нещо, което режисьорът отрича.

12. Поредицата „Аватар“ може да се превърне в 7-филмова сага, ако Камерън реализира всичките си идеи извън вече планираните пет части.

13. В „Аватар“ има скрити вдъхновени от „Дюн“ влияния, но сюжетът всъщност е метафора за историческата колонизация на Земята.

14. Всяка част от филма включва нови племена и динaмики на Пандора, като вулканичните персонажи в най-новия филм.

15. Пандора „диша“ - всички растения и животни във филма са взаимосвързани чрез невидими връзки, както казва самия автор - метафора за екологията.

16. Много от звуците на чудовищата и съществата на Пандора са всъщност повторения от „Джурасик Парк“ - богата звукова библиотека, използвана повторно.

17. Камерън заснема части от филма под вода с „performance capture“ - технология, която никога преди това не е била използвана.

18. „Аватар: Огън и пепел“ постига впечатляващ глобален старт, въпреки че получава най-ниската оценка на критиците досега от франчайза.

19. Кулминацията на оригиналния „Аватар“ се случва през 2154 г., но това никога не се споменава открито във филма.

20. Кинематографията използва новаторски способ за улавяне на лицеви изражения, заснемайки актьорите с мини-камери на глави за по-реалистични емоции.

21. Първият „Аватар“ надмина „Титаник“ като най-касов филм в историята и задържа рекорда с милиарди приходи.

22.Аватар не е просто филм - той е медийна империя: има видео игри, комикси, тематични паркове и повече.

23. Истинска наука се използва във филма: дизайнерите се консултират дори с експерти по ботаника, за да изглеждат растенията и животните реалистично.

Бонус факт: В зависимост от това дали гледате 3D, HFR или IMAX версията, визуалното усещане на „Аватар“ може да изглежда коренно различно - част от технологичната магия, която Камерън използва.

Коя е българката, участвала в създаването на "Аватар: Природата на водата" - вижте в следващото видео.

