Те вече наистина златни! „Кей-поп: Ловци на демони“ спечели Оскар за най-добра анимация.

„KPop Demon Hunters“ е американски анимационен музикален градски фентъзи филм, чийто сценарий и режисура са на Маги Канг и Крис Апелханс. Продуциран е от Sony Pictures Animation за Netflix. Историята проследява момичешка K-pop група Huntrix, която води двоен живот като музиканти и ловци на демони. Те се изправят срещу конкуренцията - момчешка група Saja Boys, чиито членове са тайни демони.

Лентата всъщност проследява вечната борба на доброто и злото у хората, казването на истината и лъжите.

„Това е за Корея и за корейците, които са навсякъде“, каза изпълнителният продуцент Мишел Уонг.

Сред останалите номинирани в категорията бяха „Арко“, „Елио от Земята, „Малката Амели или характерът на дъжда“ и „Зоотрополис 2“.

След като спечелиха наградата за най-добър анимационен филм за „KPop Demon Hunters“, режисьорите Маги Канг, Крис Апелханс и Мишел Уонг коментираха историческата си победа на Оскарите пред медиите в пресконференционната зала на церемонията. Канг говори за любовта си към K-Pop музиката и за това, че този жанр е „обичан от публиката по целия свят".

„Беше истинска чест да представя всички аспекти на културата, която обичам“, каза тя. „Това е толкова значимо за мен като корейска режисьорка. Надявам се да видя повече филми, особено анимационни, които се фокусират върху различни култури. Наистина се нуждаем от това.“

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER