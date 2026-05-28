Лятото носи слънце, море и повече време навън, но за косата това често означава сухота, накъсване и загуба на блясък. Високите температури, UV лъчите, влажността, солената вода и хлорът могат да отслабят косъма и да увредят скалпа. Според експерти по грижа за косата, правилната рутина през топлите месеци е ключът към здрава, силна и добре изглеждаща коса.

Защо косата страда през лятото

През летните месеци косата е изложена на постоянен стрес. Слънцето разгражда протеините в косъма и може да доведе до избледняване на цвета, докато влажността причинява хвърчащи краища и загуба на форма. Морската вода и хлорът допълнително изсушават косата, а честото използване на сешоари и преси влошава проблема.

Защита от слънце и топлина

Специалистите препоръчват използването на продукти с UV защита и термозащита, особено ако косата е боядисана или често оформяна с топлинни уреди. Съставки като витамин Е и подхранващи масла помагат за предпазване от изсушаване и накъсване. Носенето на шапка или прибрана прическа също намалява директното излагане на слънце. Ако прекарвате дълго време навън, защитата на косата трябва да бъде също толкова важна, колкото и тази на кожата.

Хидратацията е най-важна

Летните жеги изсмукват влагата от косата. Експертите съветват да се използват дълбоко хидратиращи маски поне веднъж или два пъти седмично. За по-интензивен ефект към маската може да се добавят няколко капки подхранващо олио. Оставянето на маската за 20 минути или повече помага на косъма да възстанови мекотата и еластичността си. При силно изтощена коса подхранващите терапии през нощта също дават добри резултати.

Как да предпазите косата при море и басейн

Един от най-ефективните трикове е да намокрите косата с чиста вода преди влизане в басейн или море. Така косъмът абсорбира по-малко солена или хлорирана вода. Нанасянето на балсам без отмиване или масло преди плуване създава допълнителна защитна бариера. След плуване косата трябва да се изплакне възможно най-бързо с чиста вода, за да се предотврати натрупването на сол и хлор, които водят до сухота и загуба на блясък.

Ограничете топлинната обработка

През лятото косата вече е подложена на достатъчно стрес, затова прекомерното използване на преси и маши може сериозно да я увреди. Специалистите препоръчват по-естествени прически, сушене на ниска температура и използване на щадящи уреди. Свободни плитки, ниски кокове и естествени текстури не само изглеждат модерно, но и намаляват механичното натоварване върху косата.

Грижа за боядисана коса

Боядисаната коса е по-чувствителна към слънце и хлор. Затова е важно да се използват шампоани за запазване на цвета и продукти с антиоксиданти, които защитават косъма и предотвратяват избледняването.

Не пренебрегвайте скалпа

Здравата коса започва от здравия скалп. Потта, натрупаните продукти и замърсяването през лятото могат да раздразнят кожата на главата. Леки почистващи и успокояващи терапии помагат за поддържане на баланса и свежестта.