Френска художничка спря автомобила на Новак Джокович и семейството му и го изненада със своя картина. На платното тя бе нарисувала тенис легендата и дъщеря му Тара - прегърнати.

Лори Лаяни бе част от тълпата с фенове на тениса, но картината, която държeшe в ръцете си, успя да накара Ноле да се усмихне и да слезе от автомобила си.

Благодарности и една... патица

"Нека да сляза, за да ти благодаря! Това е страхотно!" - каза той. Художничката Лори Лаяни е професионален художник и архитект на свободна практика и страстен почитател на спорта. Преди 4 години подарява на Новак негов портрет. Тогава спортистът завършва картината й, като дорисува с маркер патица. По-късно Лори му подарява друго платно, на което са нарисувани децата му. Той пази тези портрети в дома си оттогава. Желанието на Лори Лаяни е да му подаря още една, последна, символична творба.

"Прекарах тези 3 минути с него, през които почувствах страхотна връзка и че той беше много трогнат от жеста ми. Надявам се всички да имат невероятен турнир на Ролан Гарос!!!" - сподели тя след срещата им. Джокович прие подаръка картина и я взе със себе си, след като платното беше внимателно опаковано. По това време семейството му беше на задната седалка на автомобила, а дъщеря му се вълнуваше и махаше на камерите.

Познанството им

Новак познава френската художничка и следи работата й в социалните медии. В миналото тя всяка година предлагала по няколко свои творби на любимите си спортисти. Впоследствие започва да прави истински изложби на спортни събития като състезания от Формула 1. Опитва се да излага картините си и на турнирите от "Големия шлем", но за момента стига само на ниво преговори. "Ще продължавам да опитвам, докато не се случи! Това би било огромно постижение и нищо на тази планета не ми дава по-голяма тръпка от спорта" - заканва се художничката.

Личната си среща с Новак Джокович Лори Лаяни определя като нещо много вълнуващо и голяма любов.

"Просто един човек… с малко повече талант, прекрасно семейство и любов към изкуството, създадено от сърце. Обичам те, когато печелиш, когато губиш, когато си глупав, гениален, любознателен, забавен или в лошо настроение. Това е!" - пише художничката в поста си в Инстаграм.

В колекцията си тя има и много други спортни звезди, които е рисувала. Сред тях са Хамилтън, Леброн Джеймс, Стеф Къри и др. Картините й се продават от 50 до 450 евро.

