Руският супермодел Наталия Водянова отново ще става майка. 44-годишната красавица очаква шестото си дете и разкри щастливата новина с впечатляваща фотосесия за френското издание на Vogue.

На корицата на списанието Водянова позира в синя мини рокля, която подчертава наедрялото ѝ коремче. Главният редактор на Vogue France Клер Томсон-Жонвил сподели, че моделът ѝ доверила за бременността между две ревюта в началото на годината.

„Това ще бъде шестото дете на Наталия – на 44 години. Веднага разбрах, че тя трябва да бъде звездата на нашата лятна корица“, споделят от изданието.

Това ще бъде трето общо дете за Наталия и съпруга ѝ Антоан Арно, който е наследник на една от най-богатите фамилии в света. Той е син на милиардера Бернар Арно, собственик на луксозната империя LVMH, която притежава брандове като Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co, Sephora и Moët & Chandon.

Двойката вече има двама синове, родени през 2014 и 2016 г. Наталия има и три деца от предишния си брак с британския аристократ Джъстин Портман.

Водянова и Арно обявиха годежа си през 2020 г. с романтична снимка в Instagram. По-късно същата година двамата сключиха брак в Париж.

Любовната им история започва след обща фотосесия за кампания на Louis Vuitton през 2008 г. В интервю за W Magazine Антоан Арно признава, че бил напълно запленен още при първата им среща.

„Разбира се, тя е красива, но има и нещо необяснимо в нея. Има специална аура“, споделя той.

Историята на Водянова обаче далеч не започва в света на лукса. Тя е родена в беден квартал в Русия и още като дете помагала на майка си, продавайки плодове на улицата, за да издържат семейството. Допълнително предизвикателство за нея било отглеждането на нейната сестра, която страда от аутизъм и церебрална парализа.

Животът ѝ се променя на 16 години, когато е забелязана от моден агент. Това я отвежда в Париж и поставя началото на впечатляваща кариера с фотосесии за Vogue и Vanity Fair и кампании за Gucci, Guerlain и Stella McCartney.

