С наближаването на края на учебната година започва и една от най-обсъжданите теми сред българските родители – какво ще правят децата през тримесечната лятна ваканция. За едни решението е море при баба и дядо, за други – градска занималня, а все повече семейства избират летни лагери сред природата.

През последните години интересът към детските лагери у нас расте сериозно. Организаторите отчитат, че родителите все по-често търсят програми без телефони, с повече спорт, движение и социални контакти между децата. Подобни преживявания помагат на децата да изграждат самостоятелност, отговорност и толерантност.

Темата обаче често се оказва по-трудна за родителите, отколкото за самите деца. Детският психолог Бояна Георгиева обяснява пред Roditel.bg, че когато става въпрос за адаптация към нова среда най-важни са спокойствието и сигурността, които възрастният предава на детето. Според нея тревожността на родителя много лесно се прехвърля върху малките.

Психолози напомнят, че няма „правилна“ възраст за първи лагер. Някои деца са готови още на 7–8 години, а други имат нужда от повече време. От екипа на DragonFly Kids, които работят с психолози и педагози, пишат, че подобни преживявания помагат на децата „да бъдат по-самостоятелни, да избират и да водят отбора“.

Снимка: Facebook.com/VakanciaVBotanicheskataGradina

Все по-популярни стават и лагерите с ограничен достъп до телефони и социални мрежи. Родители в Reddit също коментират, че търсят повече време навън и по-малко екрани за децата си. В дискусия за играчки и свободно време потребител пише: „Играе основно навън с приятели и доста малко вкъщи“, а друг добавя: „Не взимай нищо пластмасово, светкащо и шумящо“.

Темата за възпитанието и социалните умения също присъства все по-често в разговорите между родители. В популярна дискусия, отново в Reddit, потребител разказва как дете в София се извинило учтиво, след като случайно ударило човек с топка в парка, а историята събра стотици положителни реакции.

Междувременно много семейства избират и по-достъпния вариант – летни занимални в града. Столична община например организира програмата „Витоша на децата“, която включва активности сред природата и планински лагери за ученици.

Кога детето е готово за първи лагер?

За това няма универсална възраст. Някои деца са готови още на 7–8 години, а други – по-късно.

Сигнали, че детето може да се адаптира добре:

спокойно остава на гости или преспива при близки

лесно създава приятелства

не изпада в силна тревожност без родител

проявява любопитство към нови преживявания

Снимка: БГНЕС

Ако детето е по-притеснително, можете: