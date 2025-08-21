Любовта не винаги завършва с „и заживели щастливо“. Така е и при много от българските звездни двойки. Много от популярните личности вече не са заедно, но остават свързани завинаги – чрез децата си.

Въпреки това българските звезди продължават да се радват на лятото и да съчетават светлините на прожекторите с пътувания и родителство. А най-интересното за последователите им винаги остава едно – къде и как прекарват ваканциите децата им.

Децата на известните през лято 2025

Даниел Петканов и синът му

Снимка: Instagram

Дани Петканов, познат като „Лудия репортер“, има едно дете. Синът му Габриел е плод на любовта му с моделa Александра Богданска. Двамата родители вече не са заедно, но продължават да поддържат добри отношения в името на детенцето си. Въпреки натоварените си графици те често пътуват с него. Това лято Дани и Габчо, както родителите му го наричат, бяха на едно незабравимо приключение – световната премиера на анимацията „Смърфове“ в Белгия. В Instagram Петканов сподели кадри от събитието и написа, че се чувства истински късметлия, че е успял да присъства на премиерата и съпътстващите я мероприятия заедно със сина си.

„Беше супер забавно и незабравимо изживяване“, допълва той.

Александър Кадиев и дъщеря му

Снимка: Instagram

Сашо Кадиев има една дъщеря на име Катерина. Тя е от връзката му с Таня Тончева. Макар двамата родители да не са заедно, те остават отдадено семейство заради малката Кати.

През лятото на 2025 г. актьорът и телевизионен водещ подари на дъщеря си истинско приключение – пътуване до Япония. В социалните мрежи Кадиев сподели снимки от екзотичното им пътешествие и показа колко щастливи са били заедно сред културата и забележителностите на страната на изгряващото слънце. През лятото на 2025 г. Кадиев изпълни още една от мечтите на дъщеричката си.

Мария и дъщеря й

Попфолк певицата Мария е горда майка на дъщеря, която също се казва Марая. Тя е от брака й с пловдивския бизнесмен Димитър Андонов. Въпреки че двамата се разделят през 2011 г., отношенията им остават с фокус върху доброто на детето.

През лятото на 2025 г. семейството на певицата Мария, малката Марая, дъщерята на Теодор – са заедно на ваканция в Гърция. Според певицата, отношенията между двете момиченца са изключително добри, а пътуването им е изпълнено със слънце и топлина.

Благой Георгиев и четирите му децата

Благо, който е популярен с прякора Джизъса, има четири деца, родени от три различни жени. Футболистът прекарва лятото на 2025 г. със сина си от Златка Райкова. От публикация в Instagram става ясно, че Благо е в Банско заедно с Благой-младши.

Снимка: Instagram

Футболистът има дъщеря на име Йоана и друг син, който се казва Давид от дългосрочната му връзка с бившата състезателка по художествена гимнастика Христина Витанова. Той има и още един син от брака си с рускинята Есмер Омерова. Той се казва Елай, а според информация в интернет пространството, контактът между тях е ограничен.

Ирена Милянкова и шестте и деца

Ирена Милянкова, позната като актриса и модел, е многодетна майка. Тя има шест деца от два брака. Първите й четири деца — Мелани-Роуз, Натали-Роуз, Уилиям и Филип-Себастиан, са от първия й брак с бизнесмена Росен Чолов. След раздялата им тя има още две прекрасни дъщери — Виктория и Лилия. Двете красавици бяха кръстени през лятото на 2025 г. Те са от брака й с Никола Чолаков

Снимка: Instagram

В същото време през тази година актрисата преживя още един щастлив момент – тя стана баба на 39 години. Най-голямата й дъщеря Мелани‑Роуз роди момченце на име Раян, а Ирена сподели вълнението си с публикация в Instagram.

Като многодетна майка Ирена Милянкова, има шест деца от два брака, вече официално е разделена с втория си съпруг, брокера Никола Чолаков. Според широкоразпространена информация в медийното пространство, отношенията им не са били особено добри, което води и до край на брака им. Отношенията им приключват по взаимно съгласие и без излишни драми.

Диляна Попова и синът й

Актрисата и модел Диляна е майка на едно дете – сина си Борил. Той е от връзката й с актьора Асен Блатечки. Макар отношенията им с Блатечки да са преминали през различни етапи, Диляна винаги е поставяла на първо място щастието на сина си.

Снимка: Instagram

През лятото на 2025 г. Диляна и Борил избират екзотично бягство – двамата заминават за Малдивите, където се наслаждават на слънце, море и време само за себе си. Според публикация в социалните мрежи, ваканцията им е била изпълнена с игри, смях и много цветни спомени, които ги сближават още повече като семейство.

Деси Слава и двамата й синове

Попфолк певицата Деси Слава е майка на двама сина. По-големият се казва Майки, а по-малкият Борис. Той е плод на любовта й с боксьора Благой Найденов. След раздялата с бащата на Майки, певицата се справя сама с майчинството. С Благой изживяват драматична, но силна връзка, която приключва без публични скандали.

Снимка: Instagram

През лятото на 2025 г. Деси Слава и малкият Борис избират планината пред морето и се отправят към Рилските езера. Снимките, които тя споделя, отразяват връзката между майка и син.

Как може майчинството да бъде изключително забавно вижте във видеото тук:

