Диляна Попова е една от най-обичаните и популярни звезди в българския шоубизнес. От успешен модел, тя се наложи и като актриса с редица участия в телевизионни сериали и кинопродукции, инфлуенсър с хиляди последователи, дизайнер и телевизионен водещ.

А тази есен Диляна влиза в нова роля. Тя ще бъде участник в новото риалити предаване „Traitors: Игра на предатели“ по bTV. В глобалния телевизионен феномен, чийто водещ е Владимир Карамазов, ще се включат 25 популярни българи, които ще се впуснат в стратегическа битка на доверие - в която всеки може да бъде или предател, или праведен.

Нека си припомним 10 значими факта от живота на Диляна Попова.

Родена е на 24 септември 1981 г. в град Гулянци, където живее до 8. клас. Заради образованието си се мести първо в Плевен, завършвайки Професионална гимназия по облекло и текстил, а след това в София – където следва моден дизайн в Нов български университет.

Става модел благодарение на сестра си Елиза, която изпраща нейни снимки в модна агенция. Постига голям успех – участва в ревютата на много дизайнери, реклами и видеоклипове, снима се в списания, сред които и „Плейбой". Работи и зад граница – в редица държави в Европа и Азия.

Първата ѝ роля във филм е в „Love.net“ (2011). Следват участия в сериалите „Стъклен дом“ (2010) и „Революция Z“ (2012). През 2024 г. води българската версия на риалити предаването “Островът на 100‑те гривни” заедно с Александър Сано.

Снимка: bTV

Снимките на сериала „Стъклен дом“ я срещат с актьора Асен Блатечки . Двамата започват връзка, въпреки, че актьорът е женен. Имат едно дете - син Борил, роден през 2014 г. Днес двамата са разделени, но поддържат добри отношения

Не може да ходи на високи токчета, предпочита удобни и ниски обувки – защото обича движението и спорта. От които си пада още от дете – един от спомените ѝ е как изминава както съвсем малка, заедно със своя приятелка, разстоянието от 4 км, за да стигне до село, заради което получава сериозно мъмрене от родителите си.

Създава собствена спортна модна марка , която е активна едва две години – в периода е 2010–2012 г. Бизнесът ѝ така и не успява да се развие дългосрочно. А малко преди това, през 2008 г. се отказва окончателно от кариерата на модел – заради умората от честите пътувания, кастинги и чувството за постоянна несигурност.

Обича къмпинга и природата . Прекарва летните си ваканции на плажа или на яхта сред морските вълни.

Споделяла е, че не харесва типични "хубавци" - предпочита мъже с харизма и собствена индивидуалност.

Една от по-известните ѝ връзки е с музиканта от D2 Дичо.

Тя е активен екозащитник. Така например, след посещение на остров Бали критикува замърсяването и липсата на инфраструктура за отпадъци.

Нещата, които Диляна Попова искрено е споделяла в ефира на bTV - гледайте във видеото:

