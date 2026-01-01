Новогодишните партита са изключително забавни. Но много често, на другия ден човек се събужда с усещането, че празникът е продължил твърде дълго – чувства се изморен от недоспиване, шум и емоции, а главата „напомня“ за всяка изпита чаша.

Махмурлукът е онова неприятно състояние, които носи със себе си тежест в слепоочията, сухота в устата, гадене и липса на енергия. Настроението също страда – празничната еуфория е отстъпила място на бавен и мъглив старт на деня.

Добрата новина е, че съществуват едно просто домашно средство, с помощта на което възстановяването може да бъде по-бързо и по-леко. И не става дума за добре познатата чаша кафе, вода или айрян. А за нещо, което често се забравя или подценява в подобни ситуации – зелевият сок.

Зелевият сок е едно от онези стари, изпитани домашни средства, които са изключително полезни при махмурлук и неразположение след празници. В подобни състояния напитката действа като естествен „рестарт“ на организма – хидратира, подхранва, успокоява и помага тялото да възстанови баланса си по щадящ, природен начин.

Снимка: iStock

Предимствата на зелевия сок

Зелето е богато на витамини от група B, както и витамин C - които бързо се изчерпват при консумация на алкохол. Тези витамини подпомагат нервната система, намаляват умората и спомагат за по-бързото възстановяване на организма.

Зелевият сок съдържа и ценни минерали – калий, магнезий и натрий, които помагат за възстановяване на електролитния баланс. Именно липсата на тези минерали често води до главоболие, слабост и замайване след тежка нощ.

Много важно качество на напитката е, че подпомага черния дроб. Алкохолът натоварва силно този орган, а веществата в зелето стимулират детоксикацията и по-бързото разграждане на токсините. Това обяснява защо след чаша зелев сок често се усеща облекчение и „проясняване“ на главата.

Зелевият сок е особено полезен и за стомаха. Той успокоява раздразнената лигавица, намалява гаденето и киселините, които са чести симптоми при махмурлук. Ферментиралият сок съдържа естествени пробиотици, които подпомагат храносмилането и възстановяват чревната флора.

Още едно предимство е, че стимулира апетита, без да натоварва организма. Малко количество може да подготви стомаха за лека храна и да помогне на тялото постепенно да си върне енергията.

Най-добър ефект се постига, когато сокът се приема на малки глътки, леко охладен. Може да се разреди с малко вода, ако вкусът е твърде силен.

В състояние на махмурлук, не бива да подценяваме и почивката – лека дрямка, тиха музика и бавно начало на деня позволяват на тялото да се възстанови. Както и разходка на чист въздух, когато силите позволяват – която подобрява кръвообращението и освежава ума.

