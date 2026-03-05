Санта Китана и Пламена са едни от най-екзотичните участнички в пети сезон на "Ергенът". И двете се борят за сърцето на Стоян, като Санта Китана влиза с мисията на изкусителка. Оказва се, че двете се познават много преди да влязат в романтичното риалити. Споделят общо тъмно минало, но причината за провалените им приятелски отношения не е съвсем ясна.

Санта Китана, чието истинско име е Кристина Шидерова и Пламена отиват заедно на кастинг за "Ергенът". Впоследствие обаче отношенията им охладняват. Китана знае, че Пламена влиза заради Стоян, а тя самата не е конкретно ориентирана. Споделя обаче, че ако Стоян се заинтригува от нея, Пламена не би била никакъв фактор или пречка двамата да са заедно.

Причините за срива в приятелските отношения между двете са много, но всяка от тях има своя гледна точка. "Струва ми се, че е доста смутена и притеснена, дори сякаш се чувства не на място. Това малко ме озадачава. Познавам я като по-смела, но явно моето присъствие не й харесва" - разказва Санта Китана след срещата си с другите момичета и Пламена в имението.

Коя е Санта Китана?

Тя е родом от Варна .

. Започва да тренира художествена гимнастика , когато е едва на 6 г. Има изяви в България и чужбина и е спечелила над 50 купи и медали.

, когато е едва на 6 г. Има изяви в България и чужбина и е спечелила над 50 купи и медали. Тренира 10 г., след което учи в Кралската консерватория по професионални танци в Испания, със специалност "Модерни танци". Тогава е единствената българка, участвала в конкурса "Талант Мадрид", където печели вота на публиката.

По-късно започва да се занимава и с музика. Третата й песен се казва "Гола икона", а клипът й е изключително провокативен. Работи по различни авторски поректи с българска народна музика; в колаборация с Искарата и др.

Избира псевдонима Санта Китана, заради екзотичното му звучене, което според нея се връзва с артистичната й личност.

На 17 г. си чупи предните 3 зъба. Последствията са наистина сериозни. По това време е одобрена за участие в "България търси таланът", но решава да не продължи, за да "не смущавам публиката". Макар инцидентът да е сериозен, за да го преживее по-лесно, Кристина решава да гледа на него с чувство за хумор. Споделя, че самата тя не е имала проблеми с външния си вид и го е приемала с насмешка. В интервю за "Преди обед" споделя, че че по това време била най-харесвана и търсена от мъжете.

В "Ергенът" Санта Китана влиза, заедно с още две нови момичета - изкусителки. Още в началото признава, че има 12 пластични операции. "Набола съм се стабилно с ботокс, няма да ми личи, като съм сърдита!"

Коя е Пламена?

Тя е родом от Плевен .

. Собственик е на салон за красота.

Търси мъж, който да се отличава с по-широко мислене и да държи на думата си.

През 2018 г. Пламена претърпява тежък инцидент , след като автомобилът й се удря в дърво. Получава черепно-мозъчна травма, а част от лицето в областта на челото й хлътва. Това изцяло променя живота й.

, след като автомобилът й се удря в дърво. Получава черепно-мозъчна травма, а част от лицето в областта на челото й хлътва. Това изцяло променя живота й. Катастрофата налага Пламена да мине пред няколко последователни операции на главата. "Липсва част от черепа й, която е заменена с титаниева пластина.

Единствен доцент Факих се е съгласява да поеме случая й. Той е eдин от най-известните лицево-челюстни хирурзи.

Определя се като „Iron Woman“ – не само заради титаниевия имплант, но и заради характера си.

Според Пламена отношенията й с Китана са изстинали, защото в тях се намесил трети човек - нейн бивш интимен партньор. Според разказа на Санта Китана той е правил "сексуални намеци" и на нея самата. Тя категорично ги отхвърлила и поради тази причина човекът агресирал към нея. Желанието й Пламена да свидетелства като трети човек за тези заплахи, не се осъществило. "Тя се отдръпна като мишка в хралупата!" - разказва Санта Китана.

След 2 часа разговори, Санта Китана заявява - "Нас мъж не може да ни скара нито в реални живот, нито в къщата. По-скоро различните ни възприятия по даден проблем!"

Санта Китана или Пламена от "Ергенът" 5 - коя е по-красива. Гласувайте в анкетата ни.

Санта Китана или Пламена - коя е по-красива? Санта Китана 0

Пламена 0 Резултати Гласувай

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER