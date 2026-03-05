Епизод 10 на най-романтичното риалити „Ергенът“ донесе със себе си не само екзотични преживявания в Шри Ланка, но и неочаквани срещи, които разтърсиха спокойствието в имението. Докато едни откриваха духовна хармония, други трябваше да се справят с неприятни ситуации от миналото.

Нови лица и стари сметки за уреждане

Влизането на три нови изкусителки в предаването винаги е повод за напрежение, но този път ситуацията е по-лична от всякога. Въпреки че повечето момичета приеха новите конкурентки с усмивка, Пламена не успя да скрие резервите си. А причината? Една от влизащите е нейната бивша приятелка Санта Китана. Оказва се, че двете имат обща история извън предаването, която далеч не е приключва с щастлив край. Нещо сериозно е развалило отношенията им. А дали присъствието им под един покрив обещава да бъде взривоопасно – прочетете повече за кавгата между двете тук:

Романтика на плажа и духовна сбъдната мечта

Докато в имението се заформяха нови интриги, някои от ергените се отдадоха на качествено време с избраниците си. Марин и Елена се насладиха на идиличен ден на плажа, където природата им поднесе неочакван подарък – малки, сладки костенурки на плажа. Те прекараха деня наслаждавайки се на спокойствието на океана.

Стоян покани на среща Симона. За ергена това време беше повече от романтика. Посещението в местен храм и срещата с истински монах в Шри Ланка се оказа негова сбъдната мечта. Двамата със Симона използваха момента, за да прочистят съзнанията си и да се откъснат от суетата дори и за малко. Симона имаше малко по-различно мнение по въпроса. Какво каза тя – вижте във видеото ето тук:

Кристиян и Мария с еднакви мечти за „живот на куфари“

Едно от най-впечатляващите неща в епизода бе единомислието между Кристиян и Мария. По време на своята среща двамата захвърлиха светските разговори и заговориха директно за съвместно бъдеще. Мария сподели своята визия за идеален живот – 6 месеца на топло (с предпочитание в Бали) и 6 месеца в страната, в която се е установила с половинката си. Изненадата дойде, когато Кристиян призна, че желае абсолютно същото и дори вече е предприел стъпки, за да превърне този начин на живот в реалност. Дали това е началото на една сериозна и стабилна връзка, предстои да разберем в следващия епизод.

