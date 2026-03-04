Новата провокативна участничка, която влезе в ролята на изкусителка в петия сезон на „Ергенът“, изглежда има скрити конфликти от миналото с огнената Пламена. Намесен е трети човек и нещата определено са сериозни.

Пламена и Санта Китана в драма заради мъж 

Пламена и Санта Китана са като близначки на външен вид, но характерите им драстично се открояват! Санта е директна и рязка, а Пламена – доста по-тиха и затворена в комуникацията. Оказва се обаче, че двете брюнетки се познават от реалния живот и не само това – преживели са срив в отношенията си заради намесата на трети човек. Разбира се, мъж. С драма и скандал тяхното приятелство е било прекратено.

Романтичното приключение в Шри Ланка отново пресича пътищата им и двете участнички трябва да изгладят отношенията си, за да продължат напред. На четири очи дамите разговарят за миналото и споделят своите гледни точки.

Аз съм директна и знам, че не ти понася, защото те познавам!“, казва Санта Китана на Пламена.

„Просто имаме различни гледни точки“, отвръща огнената брюнетка. Тя определено не е съгласна с версията на Китана за случилото се.

Истината излиза наяве и се оказва, че в миналото бивш интимен партньор на Пламена е заплашил с побой Санта Китана. Пламена обаче не защитила своята приятелка, като не свидетелствала срещу въпросния мъж.

„Бившият на Пламена правеше сексуални намеци към мен, които бяха отхвърлени, защото аз този човек не го познавам. След отказа ми обаче той ме заплаши с побой. Тя знаеше и можеше да свидетелства срещу него, но се скри като мишка!“, споделя Санта Китана.

Тя изразява своето дълбоко разочарование от тогавашната реакция на Пламена и откровено казва, че ако усети силна химия със Стоян, вече бившата ѝ приятелка няма да бъде никакъв фактор в развитието на техните отношения.

