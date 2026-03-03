След първата среща - и може би първите трепети, Стоян и Санта Китана излизат на романтична вечеря. Тя е като перфектният завършек на един ден, изпълнен с много емоции, неочаквани срещи и горещи танци.

Двамата са на красиво крайбрежие, заобиколени от екзотична природа и нежно чуруликане на птиците. Затова, съвсем закономерно Стоян пита: „Какво мислиш за мястото, на което се намираме?“ На което Китана самоуверено отговаря: „Аз мисля повече за теб, отколкото за мястото.“

Снимка: bTV

Оказва се, че двамата имат много общи неща – просто Стоян е „по-емоционално прикрит“, както се изразява танцьорката. Не пият, привличани са от емоционално интелигентни хора и имат високо мнение за себе си.

Логично, те се впускат в доста откровен разговор. Говорят за последните си връзки, за хората, които са допускали до себе си, за разделите си.

Китана не пропуска да „опипа почвата“ и деликатно да подпита ергена дали вече има интерес към някое от момичетата в имението. Стоян отговаря положително.

Какви емоции предизвика това у Санта Китана, постави ли ултиамтум, и защо в крайна сметка каза, че иска да се „внедри“ в съзнанието на Стоян и да му въздейства – вижте във видеото:

