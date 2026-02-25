Индивидуалните срещи в "Ергенът" 5 разкриват все повече за участниците, а привличането между някои от тях става все по-видимо.

Дойде ред и за романтичната вечеря на Стоян и Цветелина Велева, по време на която двама проведоха задълбочен разговор, а енигматичният брокер разкри подробности за себе си, които предизвикаха въпросителни в съзнанието на Цветелина.

Откровения и неща от детството, които ги свързват

Стоян призна, че в миналото си е бил доста голям егоист, но е работил върху това и вижда прогрес в себе си.

"Даже в гимназията си бях малко нарцис!" - признава откровено той. Това обаче леко озадачи Цветелина и тя не остана доволна от нещата, които чува. Едновременно с това обаче, тя бе и развълнувана от комуникацията си с него, тъй като въпреки признанията му съумя да намери доста общи неща с него. Едно, от които беше, че и двамата създават интернет съдържание още от деца и определят себе си като артистични личности.

За Цветелина Велева най-важното е мъжа до нея да приема детето й, а Стоян изглежда няма никакъв проблем с това. Дори напротив - той категорично отбеляза, че децата са най-прекрасното нещо на света и това, че тя е майка го радва.

"Това че има дете няма да бъде проблем за мен!" - убеден е Стоян.

