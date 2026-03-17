На 87-годишна възраст почина Слава Рачева - едно от най-разпознаваемите имена в българското куклено изкуство и гласът, белязал детството на поколения българи, след като през 1961 г. създава образа на куклата Педя човек - лакът брада от телевизионната рубрика „Лека нощ, деца“.

"Отиде си легендата на кукления театър - Слава Рачева! С нея си отива цяла епоха, изпълнена с магията на детството, добротата и онзи незабравим глас, който десетилетия наред ни пожелаваше „Лека нощ“, пишат от Съюза на артистите в България във Фейсбук.

Ранен живот и образование

Слава Рачева е родена 23 април 1938 г. в София, но част от детството ѝ преминава и извън столицата. Още като дете проявява интерес към сцената и играта с кукли - нещо, което по-късно се превръща в нейна професия. Първите ѝ „театрални“ преживявания са свързани с детските игри с кукли зад импровизирани сцени. Учи в училище, където развива интерес към рецитация, музика и сценични изяви.

Пътят ѝ към професионалния театър не е директен - първоначално не е приета във ВИТИЗ. Впоследствие кандидатства в Кукления театър и е одобрена сред десетки кандидати. По-късно все пак завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ (1971 г.) – актьорско майсторство за драматичен театър.

Кариерата ѝ започва много рано. Още през 1955 г. става актриса в Централния куклен театър. В първите години се обучава „в движение“, работейки с водещи имена в театъра. Театърът за нея е не просто професия, а школа - изучава език, музика, сценична реч и учи от колегите си и от постановките в Народния театър.

"Моят баща беше лекар. Мечтаех да стана или актриса, или лекар. През декември 1955 г. започнах работа в Кукления театър в София. В радиото сме записвали много предавания. Както казваше актрисата Славка Славова, моята любима медия е радиото. В телевизията започнах по следния начин. Дойдоха в театъра хора от БНТ и попитаха има ли малък мъж. Казах им, че аз съм малкият мъж, защото играех всички момчешки роли. Видяха, че мога да се свия под масата, в краката на Чичко Филипов, и ме одобриха. Педя човек се появи през април 1961 г. В началото той казваше само „Лека нощ“. След това започна и да разказва приказки. За известно време бях директор на театъра. Разделих се с директорството по не много благоприятен начин, но останах като актриса. Благодаря на съдбата си! Благодаря на всички хора за обичта, за симпатиите. Винаги пожелавам да се връщаме в нашето детство, което е златната къщичка", казва Слава Рачева в интервю пред "Преди обед" през 2018 г.

Големият пробив с „Педя човек – лакът брада“

Най-емблематичният момент в кариерата ѝ е създаването на образа на „Педя човек – лакът брада“ през 1961 г. Това е герой от детската рубрика „Лека нощ, деца“, който се превръща в културен феномен, като влиза във всеки български дом чрез телевизията и остава любим на няколко поколения. Гласът на героя е именно на Слава Рачева. Този образ я прави изключително популярна и се превръща в неин „запазен знак“, като самата тя споделя, че героят съпътства детството на поколения и остава част от семейната памет на българите.

След успеха на „Педя човек“ участва в множество детски предавания, става разпознаваем глас в ефира и работи в радио пиеси и записи. Слава Рачева има сериозно участие и в озвучаването дублаж на анимационни филми, записи на приказки на грамофонни плочи и участие в образователни записи. Сред дублажите на анимации, в които участва, са „101 далматинци“, „Малката русалка“, „Тарзан 2“, „Спящата красавица“ и други.

Живот, постветен на изкуството

"Слава Рачева посвещава живота си на изкуството – от ангелското пеене в Хора на софийските девойки до голямата сцена на Столичния куклен театър. Макар да завършва актьорско майсторство в класа на проф. Кръстьо Мирски и Моис Бениеш, нейното истинско призвание остават докрай куклите и децата. През 1961 г. тя вдъхва живот на образа, който я превърна в национално съкровище – Педя човек - лакът брада. С него тя прекрачва прага на всеки български дом, за да разказва приказки, които възпитават поколения.

Над 80 роли на театралната сцена, сред които любимите Макс, Мечо Пух и Бабата от „Рибарят и златната рибка“. Емблематичен глас в радиото, дублажа и десетки грамофонни плочи, с които сме заспивали. Достоен ръководител като директор на Столичния куклен театър в трудните години между 1992 и 1997 г. За своите изключителни заслуги към българската култура тя е удостоена с орден „Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие – признание за светлината, която разпръсква чрез таланта си. Светъл път на една голяма актриса и още по-голям човек!", пишат още от Съюза на артистите в България.

Но от всичко създадено от нея най-голямото ѝ постижение остава едно - да създаде герой, който децата помнят цял живот!

"Децата все още се радват на кукли, въпреки че много са напреднали във всички технологии. И най-малките, за които бабите много се хвалят, че работят добре с мобилните телефони и с компютрите, се заглеждат в куклата и започват да я слушат. При тази среща детето е толкова вглъбено в куклата и в приказката, че аз изчезвам, аз не съм важната. Важното е, че детето потъва в този свят", каза Слава Рачева по време на гостуването си в „Тази сутрин” на bTV през 2015 г.

„Няма много разлика между децата преди и сега. Сега просто са информирани и трябва да сме много внимателни за дозата на тази информация”, допълни тогава актрисата.

Според нея приказките са най-ценното, защото дават урока, че доброто винаги побеждава злото.

Майка на две дъщери

"Имаме нужда от вътрешни сили и да преодоляваме нещата. Да се борим с негативи и да знаем, че можем сами да си помогнем" - така популярната актриса отговори на въпроса от какво имат нужда днешните пораснали деца по време на гостуването си в предаването "120 минути" по bTV през 2016 г.

Тогава човечето от предаването също „взе отношение” за годините заедно с нея: „Много отдавна се събрахме със Слава Рачева. Преди 55 години попаднах в нейните ръце. Бях направен от една известна художничка. С редактори на БНТ направихме текста и ми се даваше приказката да я разказвам. Трябваше да стоя на масата до чичко Филипов”.

Рачева тогава сподели пред водещия Светослав Иванов и за детството на дъщерите си – Мария и Вера. Те често са я придружавали на записи и снимки, а на въпроса дали е разказвала приказки вкъщи, тя отговори, че у дома никога не е разказвала приказки.

„Тя нямаше време да ни разказва приказки. Но бяхме с нея на всяка изява и слушахме на живо и в телевизията, и в радиото. Колко деца могат да се похвалят с това?”, споделиха тогава дъщерите й.

„Питаха ме как са се чувствали те и аз отговарях – като деца на майка, която няма много време за тях”, разкри актрисата.

Светъл път, Слава Рачева!

