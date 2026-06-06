Все повече изследвания показват, че менструалното здраве често остава пренебрегвана тема на работното място, въпреки че оказва влияние върху благосъстоянието, присъствието на работа и работоспособността.

В този контекст проследяването на менструалния цикъл се утвърждава като инструмент, който помага за по-доброто разбиране на собственото тяло и управлението на ежедневните ангажименти.

Менструалният цикъл и работоспособността

Според специалистите менструалният цикъл преминава през четири основни фази – менструална, фоликуларна, овулаторна и лутеална. Всяка от тях е свързана с различни хормонални промени, които могат да окажат влияние върху енергията, настроението и концентрацията.

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Как различните фази влияят на продуктивността

Менструална фаза

По време на менструация много жени изпитват по-ниски нива на енергия и по-силна нужда от почивка и усамотение. Това може да бъде подходящ момент за по-спокойни задачи, анализ и дистанционна работа, ако професията ви го позволява.

Фоликуларна фаза

След края на менструацията започва фоликуларната фаза, която често се свързва с покачване на енергията, подобрено настроение и повишена мотивация. Много жени съобщават, че именно тогава се чувстват най-продуктивни и най-склонни да започват нови проекти или да генерират идеи.

Овулаторна фаза

По време на овулацията нивата на естроген достигат своя връх. При някои хора това е период на повишена увереност, общителност и желание за комуникация. Затова тази фаза често се счита за подходяща за презентации, срещи, преговори и публични изяви.

Лутеална фаза

След овулацията започва лутеалната фаза, когато прогестеронът се увеличава. При някои жени това води до по-спокойно и аналитично мислене, което е полезно за преосмисляне на важни бизнес решения и анализ на работната ситуация, ако има нужда от такъв. При други обаче може да се наблюдават раздразнителност, умора или понижена устойчивост на стрес. Важно е да се отбележи, че продуктивността е индивидуална и реакциите към отделните фази могат значително да се различават от човек на човек.

Какво представлява проследяването на цикъла

Проследяването на менструалния цикъл е процес на наблюдение и записване на информация за менструацията, симптомите, настроението, нивата на енергия и други физически или емоционални промени.

Основната цел не е просто да се предвиди следващият цикъл, а да се изгради по-добро разбиране за връзката между хормоналните промени и ежедневното функциониране. Според експертите това може да помогне на хората да работят в синхрон със собствената си физиология, вместо да се борят срещу нея. Днес проследяването може да се извършва чрез специализирани мобилни приложения.

Как да поддържате висока продуктивност през целия цикъл

Експертите препоръчват задачите да се съобразяват с нивата на енергия, когато това е възможно: