Менструалният цикъл е сложен, но изключително прецизен процес, управляван от взаимодействието между половите хормони. Той обикновено продължава около 28 дни, но нормалната продължителност може да варира между 21 и 35 дни, обясняват специалистите от Galen.bg. През това време протичат няколко фази, като една от основните е овулацията – периодът, през който е възможно зачеване. Той е и най-често проследяваната част от менструалния цикъл и ако искате да научите малко повече за процеса по следенето ѝ, прочетете следващите редове.

Кои са фазите на менструалния цикъл?

Менструалният цикъл се разделя на няколко основни фази:

Менструация

Започва с първия ден на кървенето и продължава средно между 3 и 7 дни. През това време организмът изхвърля частта от маточната лигавица, която се отделя от матката, след като не е настъпила бременност.

Фоликуларна

Започва от първия ден на менструалния цикъл и продължава до момента на овулацията. Фоликулостимулиращият хормон (FSH) стимулира яйчниците да произвеждат фоликули, като един от тях ще узрее и ще освободи яйцеклетка.

Овулаторна

Настъпва около средата на цикъла, когато лутеинизиращият хормон (LH), фоликулостимулиращият хормон (FSH) и гонадотропните хормони предизвикват освобождаването на зряла яйцеклетка. Това е най-фертилният период.

Лутеална

След овулацията нивата на прогестерон се повишават, за да подготвят маточната лигавица за евентуална бременност. Зрялата яйцеклетка се превръща в така нареченото „жълто тяло“, което се разпада, ако не забременеете.

Ако не настъпи оплождане на яйцеклетката, нивата на хормоните спадат, настъпва менструация и цикълът започва отначало.

Какви промени настъпват в тялото по време на овулация?

Овулаторната фаза е ключов момент от менструалния цикъл, а нейните признаци ви подсказват, че тялото е във фертилния си период. И за да можете по-ясно да проследите този етап, ето кои са основните симптоми на овулация:

повишаване на базалната температура – след освобождаване на яйцеклетката базалната температура се повишава;

промяна във вагиналния секрет – той става по-прозрачен, еластичен и наподобява белтък на яйце, като целта на тази промяна е да улесни придвижването на сперматозоидите;

леки болки или дискомфорт в долната част на корема – обикновено се усещат от едната страна, в зависимост от яйчника, от който се е отделила яйцеклетка;

повишена чувствителност на гърдите – настъпва вследствие на хормоналните промени и повишения прогестерон.

Освен това ще забележите и промяна в настроението и повишено либидо, които възникват поради нарастването на естрогена.

Как да проследяваме и разчитаме симптомите?

Проследяването на менструалния цикъл дава по-добро разбиране за състоянието на тялото и улеснява планирането както на бременност, така и на превенция. Ето няколко ефективни начина за наблюдение:

менструален календар – отбелязвайте първия ден на цикъла, продължителността на кървенето и евентуалните симптоми. Това помага да изчислите приблизителната дата на овулиране, която се пада около средата на целия цикъл;

базална температура – измервайте я всяка сутрин преди ставане от леглото, за да откриете моментa, когато тя се покачи през овулаторния период.

Най-ефикасни обаче са съвременните тестове за овулация, споделят още от Galen.bg. Те откриват повишаването на LH в урината, което сигнализира, че овулаторният период ще настъпи в следващите 24-36 часа.

Редовното проследяване на фазите на менструалния цикъл не само подобрява разбирането за индивидуалния хормонален баланс, но и помага за навременно откриване на нередности, които може да изискват медицинска консултация. Освен това, разбира се, е чудесен начин да планирате кога е най-подходящият момент за опит за забременяване.