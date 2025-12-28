Когато сте готови за ново начало, е полезно да включвате символи за късмет в домовете си. Може би най-лесният начин да направите това е чрез стайни растения – много култури вярват, че те привличат добра енергия и късмет. За да приветствате всички положителни вибрации, ето пет растения за късмет, които експертите казват, че трябва да обмислите, както и полезни съвети за отглеждане.

5 „късметлийски“ стайни растения

Пахира

Помните ли, когато родителите ви казваха: „Парите не растат по дърветата?“ Макар че това може да е вярно, със сигурност не е зле да включите парично дърво в живота си или т.нар. пахира. Твърди се, че то носи просперитет и положителна енергия, което го прави класически избор за Нова година.

Според Ейми Енфийлд, градинар и старши редактор на съдържание в The Scotts Miracle-Gro Company, трябва да поставите това растение на ярка, непряка светлина и да го поливате, когато горният слой почва е сух.

„Засадете го в добре дренирана почва и завъртайте растението от време на време, за да поддържате формата му балансирана“, съветва тя. „Ако пахирата има сплетено стъбло, продължете да сплитате стъблата, докато растението расте. Това трябва да се прави, докато стъблата са все още млади и гъвкави.“

Снимка: iStock

Пилея

Понякога наричана китайско растение за пари, Енфийлд казва, че се смята, че пилеята символизира просперитет, защото кръглите ѝ листа приличат на монети. „Да подариш на някого растение пилея е все едно да кажеш „Пожелавам ти късмет и богатство“, добавя тя.

Имайте предвид, че тези растения се нуждаят от ярка, индиректна светлина , така че може да не са идеални за всеки дом или среда. Те обичат почвата да е постоянно влажна и трябва да се поливат винаги, когато горният слой почва е сух. Пилеята е чувствителна към флуориди и трябва да се полива с дъждовна, дестилирана или филтрирана вода.

Снимка: iStock

Бамбук на щастието

Това не е истински бамбук, но често се свързва с Фън Шуй и се казва, че носи баланс, хармония и просперитет. Броят на стъблата също има символични значения – три за щастие, пет за здраве и осем за богатство.

Повечето щастливи бамбукови растения се отглеждат във вода, но могат да се отглеждат и в почвена смес. Те обаче изискват малко поддръжка.

Дръжте го на ярка, непряка светлина, а за растенията, отглеждани във вода, се уверете, че корените са потопени в чиста, прясна вода. Сменяйте водата всяка седмица и използвайте дъждовна, дестилирана или филтрирана вода, за да избегнете натрупването на хлор или флуорид, което е често срещано при градската вода.

Снимка: iStock

Нефритено растение

То символизира растеж и просперитет. Често се подарява като подарък за новодомци , за да донесе късмет в нов дом.

Засадете го в добре дренирана почвена смес, предназначена за кактуси и сукуленти. За да насърчите силен и здравословен растеж, подхранвайте го на всеки две седмици с растителна храна. С правилна грижа нефритените растения могат да живеят десетилетия.

Снимка: iStock

Лилия на мира

Лилията на мира не е просто символ на мир, но и на чистота и просперитет. Искате ли вашите лилии на мира да цъфтят? Енфийлд препоръчва да ги поставите на място, което получава непряка светлина, и да поддържате почвата леко влажна, но не и да я оставяте да стане твърде мокра.

„От време на време почиствайте листата с мека, влажна кърпа, за да премахнете натрупания прах“, отбелязва тя.

Снимка: iStock

