Край на пресушените растения! предстои да разберете кои са най-издръжливите стайни растения, които трудно ще загубите, дори и да забравяте да поливате редовно.
Дамите се дебят на две групи. Такива, които без усилие превръщат дома си в тропическа джунгла, и други, които тайно се страхуват от всяко ново саксийно цвете. Ако сте във втората група, от Real Simple имат добри новини.
Правила за лесно отглеждане на растения вкъщи
Едно от правилата е растенията да с дебели, восъчни или гумени листа, защото те много по-лесно и естествено задържат влага. Това ги прави идеални за сух въздух, например този който се задържа вкъщи заради зимното отопление. Второто важно нещо е да се избягва прекаленото поливане и торене. Изброените две са сред най-честите причини за загубата на растенията. Ето кои са петте най-издръжливи растения, които можете да отглеждате вкъщи.
1. Драцена
Това растение често губи живота си заради неподходяща почва. Не използвайте обикновена тор! Пресадете растението в смес за кактуси, която съдържа пясък, за да се оттича влагата по-бързо. Растението обича ярка светлина, но само сутрешно слънце, иначе листата му могат да изгорят. Поливайте го рядко – на всеки две седмици през лятото и веднъж месечно през зимата.
2. Дървото на желанията
Растението е шампион по оцеляване, защото мрази да бъде преполивано и може да прости нередовното ви поливане. Поливайте го около два пъти месечно през топлите месеци и веднъж месечно през зимата, като винаги изчаквате почвата да изсъхне. Не е претенциозно към светлината – расте добре дори под флуоресцентно осветление, но най-добре се чувства на ярка, индиректна светлина.
3. Пеперомия
Това очарователно растение е идеално за бюро. То може да понесе слаба светлина в продължение на месеци, въпреки че предпочита ярка и непряка. Ключът към неговото щастие е сухата почва и ниската до средна влажност.
4. Дяволски бръшлян
Това растение е приятел на начинаещите градинари, тъй като търпи дълги периоди на слаба светлина и не е жадно. Важно е да оставяте почвата му да изсъхне между поливанията. За да го поддържате свежо, просто пулверизирайте листата му редовно, за да поддържате влажността.
5. Аглаонема
Това растение е идеално за места с дифузна или индиректна светлина. Въпреки че предпочита влажен въздух, се справя добре и със сух. Поддържайте почвата влажна от пролет до есен и спрете през зимата. То обича топлината и е добре да отстранявате цветовете му, за да насочите енергията към растежа на листата.
