Случвало ли ви се е да усетите тежест в стомаха, когато се притеснявате, или рязка болка в гърба, когато носите света на раменете си? Понякога боледуването не е просто вирус, а вик за помощ от нашата душа.

Често тялото ни предава съобщения, които съзнанието ни отказва да приеме. Точно за това „изкуство“ – да слушаме себе си, за да не боледуваме – ни напомня една от най-слънчевите жени, които познаваме от българския ефир – Нели Хаджийска.

Новият път на Нели

Снимка: Facebook

Познаваме я от предаването „Търси се“, но днес тя върви по съвсем нов път. Нели Хаджийска, която вече официално се представя като Нели Елея, избра да остави телевизията зад гърба си, за да се посвети на личностно развитие и нови духовни хоризонти. Именно в този период на трансформация тя споделя в социалните си мрежи един изключително силен текст, който напомня, че здравето започва отвътре навън.

Защо е важно да говорим за чувствата си?

Основното правило в „изкуството да не боледуваш“ е автентичността. Потиснатите емоции, скритите сълзи и преглътнатите думи не изчезват – те се трансформират в гастрит, язва или физическа болка. Нели напомня, че диалогът е най-мощното лекарство. Когато сме честни, когато споделяме тайните и грешките си, ние освобождаваме тялото си от тежестта, която по-късно може да се превърне в сериозно заболяване.

Капанът на негативните мисли

Болестта често е резултат от нерешителност и тревожност. Нерешителният човек живее в постоянен стрес, който избива чрез стомашни или кожни проблеми. Не по-малко опасно е да живеем за външна валидация – да „позираме“ и да се преструваме, че сме добре, за да впечатлим другите. Тази игра изсмуква жизнената ни енергия. Според Нели, истинската мъдрост е да приемеш себе си, да свалиш маската и да спреш да пилееш енергия за чуждото мнение.

Радостта като щит срещу болестите

Ако не вярваме на никого и не създаваме дълбоки връзки, ние оставаме изолирани, а изолацията разболява. Доверието е липса на страх, а радостта е най-добрата терапия. Веселият човек има дарбата да озарява всичко около себе си и буквално да се спасява от „ръцете на доктора“. В крайна сметка, добрият хумор и смехът не само ни носят дълъг живот, но и ни правят непобедими пред предизвикателствата на здравето, припомня Нели.

