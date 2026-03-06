8 март е светъл празник, посветен на силата, труда, грижата и вдъхновението, които жените носят в обществото. Това е момент, когато се говори за равенство, права и постижения - но и за обичта и вниманието към важните жени в живота ни.

Всяка представителка на нежния пол се чувства специална на този ден. А още по-специални са онези, които са и родена на 8 март – те празнуват не само своя личен ден, но и този на всички жени. И обединяват както радостта от рождения ден, така и радостта от принадлежността към една силна и вдъхновяваща женска общност.

Ето кои са известните българки, родени в Международния ден на жената.

Ели Скорчева

Родена на 8 март, 1954 г. Ели Скорчева е добре позната филмова, телевизионна и театрална актриса. Сред най-известните ѝ роли са във филмите „Адаптация“ (1979) и „Ева на третия етаж“ (1987).

В началото на 90-те години, във върха на славата си, тя спира да се снима в киното – и дори отхвърля предложения за роли, които смята за компромисни.

След 30-годишно отсъствие, Ели Скорчева направи голямо завръщане в киното с главната роля във филма „Уроците на Блага“ (2023) на режисьора Стефан Командарев. Изпълнението ѝ печели голямо признание и награди – сред които и най-добра актриса на международния кинофестивал в Карлови Вари и „Златна роза“ за най-добра женска роля. Получава наградата „Златната липа“ (2024) за цялостен принос в киното.

Снимка: facebook.com/Ели Скорчева

Силвия Русинова

Актрисата е родена е на 8 март, 1962 г. в Селановци. Позната е преди всичко като глас зад кадър - занимава се активно с озвучаване на филми и сериали, сред които „Отчаяни съпруги“ и „Теория за Големия взрив“, „Три съдби“, „Али Макбийл“. Озвучава и Рейчъл Грийн, както и редица филмови персонажи на Дженифър Анистън.

Участва във филма „Жребият“ през 1993 г.

Милена Маркова - Маца

Родена на 8 март 1977 година в Бургас в семейство на актьори – и е 4-то поколение актриса.

През 2000 г. завършва НАТФИЗ „Кръстю Сарафов“ със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на проф. Стефан Данаилов.

През 2001 година получава наградата „Аскеер“ за изгряваща звезда за ролята си на Боряна по едноименната пиеса на Йордан Йовков. Широко известна става с участието си в телевизионното предаване „Аламинут“, излъчвано по bTV. В последните години се занимава и с дублаж на анимационни филми.

Снимка: instagram/milenamarkova

Даниела Йорданова

Тя една от най-изявените български лекоатлети - с постигнати седем национални рекорда и множество медали от европейски и световни първенства.

Родена е в град Сливница на 8 март 1976 година. Започва да се занимава с лека атлетика на 11-годишна възраст.

Представлява България на Летните олимпийски игри през 2000 и 2004 г. Печели бронзови медали от световните първенства по лека атлетика в Осака през 2007 г. и във Валенсия през 2008 г. През 2007 г. Даниела Йорданова е избрана от журналисти за номер 1 в леката атлетика на България.

От края на 2015 г. се занимава с треньорска дейност.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER