Тя е жената, чиято прическа промени историята, чиято усмивка лекува разбитите сърца, а тялото й на 57 години изглежда по-силно и функционално от всякога. Дженифър Анистън празнува рожден ден и докато светът брои годините ѝ, тя просто брои тренировките си и часовете качествен сън.

Тайната на „вечната Рейчъл“: Не е в ботокса, а в протеините

В последното си интервю Джен споделя, че е спряла да се изтощава с безкрайно кардио. Нейната формула през 2026 г. е:

Функционални тренировки: Фокус върху баланса и силата, а не върху горенето на калории.

Фокус върху баланса и силата, а не върху горенето на калории. Закуска с колаген: Анистън не започва деня си без своята доза колагенови пептиди в кафето (нещо, което всяка дама над 35 може да приложи веднага!).

Анистън не започва деня си без своята доза (нещо, което всяка дама над 35 може да приложи веднага!). Сбогом на стреса: „Изключих токсичните новини и токсичните хора. Това е най-добрият серум за лице“, казва тя с усмивка.

Снимка: Getty Images

Самотница или просто свободна?

Въпреки че таблоидите не спират да я „събират“ с Брад Пит или да търсят нов мъж до нея, Джен остава вдъхновение за жените, които избират себе си. разбира се, мъжката компания покрай нея винаги е налична и това винаги са силни, красиви и интелигентни мъже.

„Моите бракове не бяха провал. Те бяха успешни глави от живота ми, които просто приключиха, за да започнат нови“, споделя тя.

Анистън доказва, че приятелството е най-висшата форма на любов. Нейният тесен кръг от приятелки (включително Кортни Кокс) е нейната истинска опора вече три десетилетия.

Снимка: GettyImages/Guliver Photos

Защо „тихият лукс“ ѝ отива толкова много?

На 57 Джен продължава да залага на малките черни рокли, денима и кашмира. Тя не следва тенденциите – тя ги създава, като остава вярна на своята класическа естетика.

Нейните най-емблематични визии от последната година, които доказват, че стилът няма ЕГН - вижте в Галерията.

