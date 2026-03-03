Трети март е дата, заредена с памет, символика и национална гордост – денят, в който България отбелязва своето Освобождение.

За онези, които празнуват рожден ден именно тогава, личният им празник неизбежно се преплита с историята.

Какво е да си роден на националния празник

За мнозина това означава двойна емоция – лична и национална. Докато други духат свещи в „обикновен ден“, родените на 3 март чуват химна, виждат трибагреници по улиците и усещат тържествената атмосфера навсякъде около себе си. И празникът им никога не е само техен – той е споделен с цяла България.

Ето кои са известните български личности, родени на тази светла дата.

Желю Желев

Той е първи президент на Република България, в периода 1992-1997 г - избран демократично и след свободни избори. Роден е на 3 март 1935 г. в с. Веселиново, Шуменско. Желю Желев е първият президент на Република България. Управлението му като държавен глава започва през 1992 г. и завършва на 1997 г.

Снимка: facebook.com/Zdravko Radoev

Отива си от този свят през 2015 г. Едно от изказванията, с което ще бъде запомнен: "Исторически нещата никога не се повтарят. Или ако се повторят, то е веднъж като трагедия, втори път като фарс."

Веселин Пантелеев-Ешкенази

Краят на зимата е щастлив период за големия музикант. В края на февруари той отбеляза петата годишнина от брака с половинката си Станислава. А днес празнува рожден ден.

Снимка: instagram.com/vesko_eschkenazy/





Роден е на 3 март 1970 г. в София в семейството на музиканти. Баща му е първи кларнетист в Софийската филхармония, а майка му е виолистка в оркестъра на Софийската опера и балет. Едва на 11-годишна възраст Ешкенази става концертмайстор на Детско-юношеската филхармония.



Щастлив баща на три деца – двама пораснали сина и малка дъщеря, на 2 години.

Георги Новаков

Българският актьор е роден е на 3 март 1949 г. в село Чуйпетлово, област Перник.

Завършва актьорско майсторство и има участия в над 60 театрални постановки, 35 филма, 4 телевизионни сериала, дублажи на филми и други. Особено популярен става с ролята си в семейната сага „Дом за нашите деца“, излъчван в периода 1986-1988 г.

Снимка: instagram/classnovakov25

Има пано с неговите отпечатъци на Стената на славата пред Театър 1999. Изявява се и като театрален режисьор и ръководител на актьорска трупа.

Ивет Григорова

Още една личност, родена е на националния празник 3 март. Тя известна бизнесдама, която вече години наред успешно управлява своята модна агенция „Ивет Фешън”. Има зад гърба си кариера на модел, и две дъщери. А в последните години е баба – на 5-годишния Бран, с който я дари дъщеря ѝ Луиза Григорова.

Снимка: instagram/ivet_grigorova_official

„Моят живот е много пъстър. Най-хубавите моменти са раждането на децата ми, успехите в бизнеса. Любовта също. Хубавите ми моменти наистина са много“, сподели неотдавна Ивет в интервю за предаването „Тази събота“.

Фики Стораро

Попфолк изпълнителят е роден на 3 март 1995 г. в Шумен, в семейството на певеца Тони Стораро. Завършва Националното музикално училище „Любомир Пипков“, което категорично предопределя кариерата му на музикант.

Снимка: instagram.com/fikistoraro

Днес Фики е едно от най-популярните имена в попфолк средите. Освен като успешен певец, той е и познат и като предан съпруг и горд баща. За жената до себе си той често говори с нескрито обожание, казвайки, че е изпитал „любов от пръв поглед“. А за двете си деца – с много обич и бащинско чувство.

Яна Кузова

Тя е от новото поколение млади актьори - родена е на 3 март 1987 г. в София.

Снимка: facebook.com/YanaKuzovaOfficial

Завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Има зад гърба си участия в над 20 постановки на софийска сцена. Водеща на автомобилно предаване „Auto Motor Show“ по bTV. Озвучава и аудиокниги.

Още за 3 март и как се отбелязва в България - вижте видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER