23 януари 2026 г. е исторически момент за българската държавност. Илияна Йотова официално поема функциите на държавен глава, превръщайки се в първата жена президент на България.

Снимка: Ладислав Цветков

Докато Илияна Йотова гради кариера пред камерите – първо като журналист. а след това и като политик, нейният съпруг избира пътя на медицината. Професор д-р Андрей Йотов е ортопед-травматолог. Неговите ръце са спасили хиляди пациенти, а професионализмът му го отвежда до ръководни постове в едни от най-големите болници у нас.

Започва работата си като участъков лекар в Здравна служба гр. Обзор (1983 - 1986г.) Дълги години е началник на Катедрата по ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия във ВМА. След това се присъединява към екипа на Университетска болница „Софиямед“. Работи с други светила в областта като доц. д-р Маргарита Кътева, д-р Бисер Бончев, проф. д-р Любен Стоков.



Автор и съавтор в над 240 научни труда, включително два дисертационни труда – „Закрита застопоряваща интрамедуларна остеосинтеза при нестабилни диафизарни фрактури на фемура“ и „Оперативно лечение при проблемни фрактури на таза и ацетабулума“, участва в четири монографии, има над 120 публикации у нас и в чужбина. Лектор и инструктор в специализирани курсове у нас и в чужбина, в това число и АО-курсове по фрактурна хирургия в Швейцария, Словения, Турция, Гърция, Малта.

Любов от студентските години

Историята им започва в зората на младостта им. Двамата са заедно още от студенти, а Илияна често е споделяла в редките си лични интервюта, че Андрей е нейната първа и най-голяма любов. Въпреки динамиката на професиите им, те успяват да запазят семейството си далеч от политическите интриги и светската суета.

„За мен домът е крепост, а Андрей е човекът, който ме приземява“, „Вкъщи аз не съм вицепрезидент, а просто съпруга и майка“, казва тя по време на свои публични изяви.

Снимка: facebook.com/IlianaIotova

Балансът между политиката и медицината

Връзката им е пример за това как двама могат да съжителстват, без да се засенчват един друг. Андрей Йотов рядко се появява на официални държавни събития, освен ако протоколът не го изисква стриктно. Той предпочита бялата престилка пред костюма, а свободното си време двамата обичат да прекарват в тесен семеен кръг или сред природата.

Синът на Илияна Йотова

Двойката има един син – Марин, който също е избрал свой собствен път, далеч от професиите на родителите си.

През годините Илияна и Андрей преминават през много изпитания – от трудните години на прехода до голямата политика днес. Те доказват, че тайната на дългия брак е в способността да дадеш свобода на другия да се развива, знаейки, че вечер винаги има при кого да се прибереш. За Илияна Йотова нейният съпруг остава най-верният коректив и човекът, чието мнение тежи повече от всеки политически рейтинг.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER