Илияна Йотова влезе в историята като първата жена президент на България – роля, която пое след решението на Конституционния съд за предсрочно прекратяване на мандата на Румен Радев. Но отвъд високия пост и държавния протокол стои една жена с дълбок вътрешен свят, ясни ценности и неподправена любов към живота.

За нея семейството е най-сигурният пристан. Йотова е омъжена за проф. д-р Андрей Йотов – един от най-авторитетните български ортопеди и травматолози.

За любовта Илияна Йотова говори просто, без клишета. Тайната на дългия и успешен брак според нея не е сложна формула, а искреност и чувство. „Ако един ден иска да ми направи подарък, нека да ми напише едно малко редче от невероятното стихотворение на Фотев "Колко си хубава!". А то е: Не се щади, обичай ме!“ Може би именно в това изречение се крие и философията ѝ за живота – да не се пестиш, да обичаш истински и да останеш човек, независимо от поста, който заемаш.

През 2023 г. животът ѝ се изпълва с нова, особена радост – тя става баба на малкия Максим, син на нейния син Марин. Роля, която тя приема с вълнение и нежност, далеч от прожекторите.

Снимка: facebook.com/IlianaIotova

Готвене и авторски рецепти

Френската култура е друга нейна голяма страст – любов, която личи в начина ѝ на мислене, говорене и усещане за естетика. А когато остане сама със себе си и с времето, Илияна Йотова обича да влиза в кухнята. Кулинарията за нея не е просто задължение, а форма на творчество и бягство от напрежението на ежедневието.

Тя експериментира, създава авторски рецепти и вярва, че вкусът, както и стилът, се крие в детайлите. „Цар съм на сосовете, на изненадващата комбинация от вкусове. Кулинарията е като моден дизайн – едно копче прави дрехата, една подправка може да направи от едно ястие шедьовър“, споделя тя в интервю за „24 часа“.

Снимка: facebook.com/IlianaIotova

Губи баща си - едно тежко изпитание

Зад увереността и спокойствието ѝ обаче стои и болка. Загубата на баща ѝ остава най-тежкото изпитание в живота ѝ – момент, който я променя завинаги. Именно тогава най-голяма опора намира в майка си и сестра си – двете жени, които остават до нея безусловно. От тази загуба, както самата тя признава, остава не горчивина, а благодарност.

Снимка: facebook.com/IlianaIotova

Животът на баща й е отнет по особено жесток начин - пътува във влак към Сливница, когато възрастен мъж го напада с нож. Откаран е по спешност в "Пирогов", но въпреки усилията на лекарите, по-късно умира.

