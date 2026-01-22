Днес България се гордее с факта, че има жена президент. Илияна Йотова официално застана начело на Република България на 20 януари 2026 г., след като досегашният държавен глава Румен Радев подаде оставка. Един исторически момент за държавата.

Да бъдеш жена президент е роля, която изисква не само политическа компетентност, но и устойчивост и умение да се справяш със силен обществен натиск. Жените лидери често са подложени на много по-строга оценка – не само на поведението, но и на външния си вид.

Политическият етикет поставя редица изисквания за облекло на жената президент. Те служат за създаване на авторитет, уважение и неутралност. Облеклото трябва да бъде сдържано, елегантно и функционално – без показност и без да отвлича вниманието от посланието или политическата роля.

В дългогодишната си роля на вицепрезидент, Илияна Йотова е доказала, че отлично се справя и с това изискване на високия пост. Нека да проследим стила на първата жена президент на България.

Официален дрескод

В подобни случаи Илияна Йотова залага на костюми – сако с пола или панталон с изчистена линия или на рокли с класическа кройка и дължина до или под коляното. Обувките са затворени, с умерен ток. Цветовете - преобладаващо тъмни: черно, синьо, сиво.

Снимка: facebook.com/IlianaIotova

Изключенията

Има един любопитен елемент от облеклото на Илияна Йотова, който разчупва строгия етикет – дантелата. Президентът на България често носи рокли, включващи дантелени части, както и такива, изработени изцяло от фината материя.

Снимка: facebook.com/IlianaIotova

Изключение има и в избора на цвят - понякога залага и на смелия червен цвят. Но премерено и стилно.

Снимка: facebook.com/IlianaIotova

Ежедневието

Въпреки че Илияна Йотова рядко може да бъде видяна извън служебните си задължения, от снимките, които споделя в социалните мрежи, става ясно, че в ежедневието обича да носи светли дрехи.

Снимка: facebook.com/IlianaIotova

При това не само в бялата гама, но и в ярки цветове като жълто и дори наситено розово.

Снимка: facebook.com/IlianaIotova

Аксесоарите (без които не може)

Както по отношение на облеклото, Илияна Йотова подхожда семпло и към аксесоарите. Бижутата ѝ са ненатрапчиви – обикновено включват златно колие, гривна, часовник и не повече от един-два пръстена.

Снимка: facebook.com/IlianaIotova

Дискретен грим и перфектна прическа

Косата на Илияна Йотова буквално е нейна запазена марка - винаги свободно спусната и впечатляваща с обема и къдриците около раменете. Гримът е семпъл и дискретен - без излишна показност.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER