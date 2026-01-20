Илияна Йотова официално застана начело на Република България като президент на 20 януари 2026 г., след като досегашният държавен глава Румен Радев подаде оставка и тя пое поста, както следва в конституцията. Това е исторически момент за държавата, тъй като за първи път жена оглавява президентството.

„За тези девет години президент и вицепрезидент показахме, че можем да работим ефективно и в синхрон, обединени в обща цел. Убеден съм, че Илияна Йотова ще бъде достоен държавен глава“, заяви Румен Радев.

Зад политическата кариера и официалните ангажименти на Илияна Йотова стои жена с дълбоки емоции, силни връзки и ежедневни радости.

Кой е мъжът до нея?

Илияна Йотова е омъжена за един от най-авторитетните български медици – проф. д-р Андрей Йотов, ортопед-травматолог. Дълги години той е начело на катедрата по ортопедия и травматология във Военномедицинска академия, а от 2016 г. ръководи клиниката по ортопедия в болница „Софиямед“.

Съпругът ѝ рядко присъства в публичното пространство – предпочита да работи зад кадър. В редки изяви се е появявал по официални събития заедно с вицепрезидента.

Снимка: БГНЕС

През 2023 г., в интервю за „Филтър“, проф. Йотов споделя спомен как се е запознал с 13-годишната тогава Илияна – благодарение на сестра ѝ Румяна, която ги среща на студентско парти. Двамата са заедно повече от 30 години и често подчертават, че не говорят за политика помежду си.

Тя разкрива пред 24 часа, че тайната зад успешния им брак се крие просто в любовта: „Ако един ден иска да ми направи подарък, нека да ми напише едно малко редче от невероятното стихотворение на Фотев “Колко си хубава!”. А то е: Не се щади, обичай ме!“

Деца

Илияна Йотова и съпругът ѝ имат един син – Марин Йотов. Той е завършил УНСС и магистратура в Лондон.

През септември 2020 г. Йотов се жени за дългогодишната си приятелка Кристияна – тържеството привлича общественото внимание, като сред гостите са били президентът Румен Радев и съпругата му.

Повече за професионалния път на Йотова, прочетете тук:

Най-нежната роля - на баба

През 2023 г. Илияна Йотова стана баба за първи път. Тогава се роди синът на Марин и съпругата му - Максим Йотов.

Щастливата новина тя е приела особено емоционално, като не е скрила сълзите си.

Снимка: БГНЕС

В интервю за 24 часа, навръх 60-ия си рожден ден, Йотова разкри повече за несбъднатите си мечти в личен план:

„Съжалявам, можех да имам по-голямо семейство. Много обичам децата и младите хора. Това е в личен план. Що се отнася до работата ми, и в журналистиката, и в политиката не бих променила нищо. Ако днес трябваше да си избирам професията, пак щях да ги избера. Много ми дават. Най-вече срещите с хората, обичам да ги слушам, да помагам, да съпреживявам. Те ме правят богата на идеи, карат ме да усещам живота около мен.“

Тя споделя още, че загубата на баща ѝ е била най-тежкото изпитание в живота ѝ. Именно това, признава тя, я е изградило като човек и днес остава единствено благодарността. В този труден период опора ѝ дават майка ѝ и сестра ѝ, които са неотлъчно до нея.

Домът като убежище, кухнята като вдъхновение

Вицепрезидентът често споделя, че семейството е нейният пристан, а френската култура остава нейна голяма страст.

Тя е говорила открито и за любовта си към кулинарията, като споделя, че се опитва да се отдава на нея във всеки свободен момент. Тя обича да експериментира и да си съставя авторски рецепти.

„Цар съм на сосовете, на изненадващата комбинация от вкусове. Кулинарията е като моден дизайн. Едно копче прави дрехата, една подправка може да направи от едно ястие шедьовър", продължи тя пред изданието.

Снимка: БГНЕС

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER