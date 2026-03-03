Знамената никога не са били просто плат и конци. Те са онези светини, изтъкани от молитви, надежда и героизъм, които разтуптява сърцата. Самарското знаме е именно това. През 1880 г. знамето е наградено с І степен на новоучреденото и най-популярно отличие – ордена „За храброст”, и е едно от двете знамена, носители на високата награда в цялата ни история.

Любопитни факти, които малко хора знаят

Самарското знаме е един от важните военни символи на Българската армия.

Флагът е изработен от монахини от Иверския манастир, град Самара , Русия и е дарен от княз Николай Николаевич на 3-та дружина на Българското опълчение.

, Русия и е дарен от княз Николай Николаевич на 3-та дружина на Българското опълчение. Самарското знаме е изработено от коприна .

. Знамето има две лица - от едната са образите на св. св. Кирил и Методий, а от другата е образът на Иверската богородица. Дело са на петербургски художник.

Златният пирон, забит от войвода: При освещаването на знамето в Плоещ, последният златен пирон, с който платното се приковава към дръжката, е забит от стария войвода Цеко Петков . Преди да го направи, той вдигнал очи към небето и изрекъл пророческите думи: „Да даде Господ това свято знаме да премине открай докрай през многострадалната българска земя. Нека нашите майки, жени и сестри да изтрият с него скръбните си очи, а след него да настане траен мир и благоденствие“.

При освещаването на знамето в Плоещ, последният златен пирон, с който платното се приковава към дръжката, е забит от стария войвода . Преди да го направи, той вдигнал очи към небето и изрекъл пророческите думи: Първия му знаменосец е от 54-ти пехотен мински полк - Антон Марчин.

Оригиналното знаме е с размери 1,85 на 1,90 метра. В средата на флага има златни кръстове.

При Стара Загора знамето получава бойното си кръщение и под диплите му загиват шестима знаменосци.

знамето получава бойното си кръщение и под диплите му загиват шестима знаменосци. "Живото“ знаме днес: Оригиналът на знамето се съхранява при специални условия - с подходяща температура и влажност, в Националния военноисторически музей в София. Знамето е толкова ценно, че рядко се излага пред публика, за да се запазят автентичните му нишки. Предадено е от коменданта на Двореца, през 1946 г.

Защо Самарското знаме е символ на българското достойнство?

В постоянната експозиция на Националния военноисторически музей има представени над 150 експоната, свидетели на Руско-турската война. Сред тях има експонати, част от героични истории - отличия на спасителя на Самарското знаме Никола Корчев, масата, на която е подписано Одринското примирие, походното котле на Бранислав Велешки, на което е отбелязан бойният път на Българското опълчение, сухар от войната, оригинални картини на именити художници и много други.

Самарското знаме пренася през вековете спомена за героизма на предците ни. Днес то ни дава повод да бъдем горди с историята си. Знамето напомня, че свободата не е дар, а извоювано право. То е доказателство, че малката ни нация притежава велик дух, който не може да бъде прекършен.



За историята зад шевиците на Самарското знаме - вижте повече във видеото.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER