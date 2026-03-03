Трети март е една от най-значимите дати за България – ден, в който отбелязваме 148 години от Освобождението на България. През 2026 година обаче този ден ще бъде по-различен. Защо?

Националният празник – традиции и програми

За честванията на 148 години от Освобождението на България на 3 март затварят прохода Шипка. Забраната влиза в сила още от 2 март. Транзитното преминаване през прохода се ограничава от 20 ч. на 2 март, а движението се пренасочва през Прохода на Републиката. Забраната не важи само за междуградския организиран обществен превоз. На 3 март от 6 сутринта до 12:30 ч. движението ще бъде еднопосочно само към върха, като паркирането ще се извършва на пътя.

Церемонията на върха започва от 11.30 часа.

Очаква се да присъстват президентът Илияна Йотова, както и представителна част от 61-ва Стрямска механизирана бригада.

Какво се планира в различните градове

В София



11:00 - тържествената церемония по издигане на Националното знаме на република България пред Паметника на Незнайния войн

12.00 ч. пред сградата на Администрацията на президента - тържествена смяна на почетния гвардейски караул

18.30 ч. на площад „Народно събрание“ - тържествена проверка заря в чест на Националния празник. Ще присъстват военнослужещи от Съвместното командване на силите и от Военновъздушните сили, а в строя ще бъдат и знамената светини.

Във Варна общината организира цял ден тържества с официално вдигане на националния флаг, военни церемонии, концерт и празнична заря.

10:00 ч. – церемония по вдигане на флага

11:00–12:00 ч. – военни почести и полагане на венци в Морската градина

17:30 ч. – празничен концерт

19:30 ч. – шоу с фойерверки

В Пловдив също ще има тържествена заря-проверка. Започва в 18.30 ч., на 3 март на площад „Централен“.

В други градове като Русе, традициите включват инициативи с най-дългия трикольор, процесии и фолклорни събития, а често има и театрални постановки по класически произведения за Освобождението.

Трети март 2026 съчетава традиция с космическо събитие

Денят не е просто национален празник на България, но и ще бъде съпътстван от едно от най-редките небесни явления през 2026 г.: пълнолуние със съвпадение на пълно лунно затъмнение. Това не се случва често, а подобни съчетания обикновено са свързани с вълнуващи моменти, според наблюдателите.

За някои това е празник на свободата, за други – момент на вътрешна рефлексия и възможност за ново начало. Комбинацията от практични тържества с исторически смисъл плюс астрономическото явление го превръща в ден, който е различен както в небето, така и на земята.

На 3 март 2026 г. Луната ще бъде в пълнолуние, съчетано с пълно лунно затъмнение – явление, което често е наричано „кървава Луна“. Това се случва, когато Земята застане между Слънцето и Луната и хвърли пълната си сянка върху лунния диск. Пълната фаза на затъмнението ще продължи около 58 минути и се случва в рамките на няколко часа в този ден.

Това ще бъде последното пълно лунно затъмнение до 2029 г., което прави 3 март още по-уникален ден в астрономическия календар.

В Европа (включително България) явлението може да не бъде видимо в пълната си фаза – защото Луната ще бъде твърде ниско над хоризонта или вече залязла в идните часове, но фактът, че такова явление се случва на национален празник, го прави значим.

