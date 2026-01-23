Илияна Йотова - име, което ще се помни в България, заради факта, че става първата жена президент на страната. Промяната е радикална. Променяла се е и самата тя през годините.

С пола над коляното

Илияна Йотова става популярна през 90-те години като репортер на БНТ. След това става водеща на централната емисия новини.

По-късно става говорител на левицата по покана лично на тогавашния лидер Георги Първанов. По това време изглежда по много по-различен начин, отколкото в деня, в който стана ясно, че ще заеме този ръководен пост в държавата. Косата й е по-тъмна, къдрава, а тоалетите й включват поли с дължина над коляното.

Към днешна дата и предвид етикета, който трябва да спазва, Илияна Йотова залага на костюми – сако с пола или панталон с изчистена линия или на рокли с класическа кройка и дължина под коляното. Обувките са затворени, с умерен ток. Цветовете - преобладаващо тъмни: черно, синьо, сиво.



Цветът на косата - от огненочервено до русо

Цветът, дължината на косата и да има или не бретон - това са част от промените, които почти всяка жена прави през живота си. Често по няколко пъти. Косата е отличителна черта на Илияна Йотова - гъста и буйна. Експериментира и с бретона. Но като цяло запазва една съща форма на прическата си.

Косата на Илияна Йотова буквално е нейна запазена марка - винаги свободно спусната и впечатляваща с обема и къдриците около раменете. Гримът е семпъл и дискретен - без излишна показност.

Както по отношение на облеклото, Илияна Йотова подхожда семпло и към аксесоарите. Бижутата ѝ са ненатрапчиви – обикновено включват колие, гривна, часовник и не повече от един-два пръстена. Колиетата са особена нейна слабост. Може да бъде забелязана да носи по няколко - от различен стил и материали.

Снимка: bTV

Извън политиката Илияна Йотова има една особено важна роля. Максим Йотов е името на първия внук на вицепрезидента Илияна Йотова и професор Андрей Йотов. В интервюта тя самата е споделяла, че нейното детство е минало най-вече при баба и и дядо й.

