Наградите „Златен глобус“ 2026 не само раздадоха статуетки на най-добрите в киното и телевизията, но и превърнаха червения килим в истински подиум на висшата мода. Тази година Холивуд заложи на „тихия лукс“, съчетан с дръзки детайли и завръщане към класическата елегантност.

Освен вълнението от златните статуетки, голямото очакване на вечерта беше свързано с грандиозното дефиле пред хотел „Бевърли Хилтън“, където модните избори на звездите отново зададоха тенденциите за годината, сочи селекцията на People.

Селена Гомес: Роклята, която отне 323 часа

Снимка: Getty Images

Селена Гомес се появи в компанията на съпруга си Бени Бланко, но погледите бяха приковани единствено в нейния поръчков модел на Chanel. Роклята, изработена от черно кадифено бюстие и обемна част, украсена с бели пера и цветя от копринен шифон и органза, е истинско произведение на изкуството. Според модни източници, създаването й е отнело на ателието цели 323 часа ръчен труд!

Дженифър Лорънс: „Голата“ рокля се завръща

Снимка: Getty Images

Дженифър Лорънс доказа, че умее да рискува със стил. Тя се появи в полупрозрачен дизайн на Givenchy от Сара Бъртън, богато украсен с пайети и флорални бродерии. Актрисата добави щипка небрежност към висшата мода, като наметна бродирано бомбер яке върху роклята – ход, който веднага я нареди сред най-смелите и стилни дами на вечерта.

Ариана Гранде казва сбогом на розовото

Снимка: Getty Images

След дългото промоционално турне на „Wicked“, където винаги беше в розово, Ариана Гранде заложи на драматичен обрат. Тя се появи в класическо черно от Vivienne Westwood, допълнено от обемна пола и прическата, която е нейна запазена марка – високата конска опашка. Елегантна, мистична и много различна!

Хейли Стайнфелд с поряснало коремче в бебешки нюанс

Снимка: Getty Images

Хейли Стайнфелд дебютира с бременно коремче в прелестна бебешко розова рокля с нежен шлейф и бижута Repossi. В подобна цветова гама беше и водещата Ники Глейзър, която блестеше в корсетна рокля в цвят пепел от рози на Zuhair Murad.

Дженифър Лопес в класически цвят

Дженифър Лопес заложи на визия от 2003 г. на Jean Louis Scherrer, показвайки за пореден път, че за нея времето е спряло.

Снимка: Getty Images

Вижте още от звездите на червения килим и техните визии в галерията по-горе.

