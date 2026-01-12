Бевърли Хилс отново се превърна в център на вселената на 11 януари 2026 г., когато 83-тите награди „Златен глобус“ дадоха официален старт на наградния сезон. Под светлините на прожекторите и с доста забавното участие като водещ на комедийната звезда Ники Глейзър, вечерта предложи всичко, което обичаме в Холивуд – изящество, емоционални речи и няколко големи изненади.

Големият победител: „One Battle After Another“

Ако трябва да назовем един филм, който беляза нощта, това безспорно е драматичната комедия „One Battle After Another“. Лентата се превърна в абсолютен фаворит, спечелвайки отличието за "Най-добър филм – Мюзикъл или Комедия". Режисьорът Пол Томас Андерсън си тръгна с две статуетки (за режисура и сценарий), а Тейяна Тейлър развълнува залата с емоционалната си реч, приемайки наградата за "Най-добра поддържаща актриса", съобщава People.

Моментът на Тимъти Шаламе

Снимка: Getty Images

Голямата новина на вечерта обаче бе Тимъти Шаламе. Любимецът на новото поколение най-накрая грабна своя първи „Златен глобус“ за "Най-добър актьор" в мюзикъл или комедия за превъплъщението си в „Marty Supreme“. В залата го подкрепяше неговата половинка Кайли Дженър, а победата му над ветерани като Леонардо ди Каприо затвърди статуса му на най-ярката млада звезда в киното.

Кой още си тръгна със статуетка?

Награди в други категории:

„Hamnet“ бе обявен за "Най-добър драматичен филм" .

бе обявен за . Джеси Бъкли триумфира като "Най-добра актриса в драма".

Снимка: Getty Images

„KPop Demon Hunters“ очарова критиците и взе наградата за "Най-добра анимация" .

очарова критиците и взе наградата за . „The Secret Agent“ доказа, че киното няма граници, печелейки в категорията за чуждоезичен филм.

В телевизионния свят драмата „The Pitt“ и комедията „The Studio“ доминираха ефира. Не можем да подминем и успеха на Жан Смарт, която отново доказа класата си с награда за „Hacks“, както и историческия момент за подкастите – първата статуетка в тази категория отиде при Ейми Полър за „Good Hang“.

Снимка: Getty Images

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER