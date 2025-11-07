Ариана Гранде и Синтия Ериво разкриват две чисто нови песни. Феновете на мюзикъла „Wicked“ са във възторг! Ариана Гранде и Синтия Ериво дават ексклузивен предварителен поглед към втората част на филмовата адаптация – „Wicked: For Good“.

Певиците представят две нови песни, написани специално за екрана. В специалното предаване на NBC – „Wicked: One Wonderful Night“, двете дами изпълняват и любими хитове от мюзикъла „Wicked: For Good“, сочи People.

Емоционалните балади на Ариана Гранде и Синтия Ериво

Снимка: Getty Images

Новите песни са дело на носителя на „Грами“ и „Оскар“ – композитора и текстописец Стивън Шварц, който стои зад цялата музика на оригиналния бродуейски мюзикъл.

„No Place Like Home“ изпълнява я Синтия Ериво в ролята на Елфаба. Това е горчиво-сладка балада, в която Елфаба артикулира своята любов към Оз, въпреки дискриминацията и жестокостта, които преживява там.

„The Girl in the Bubble“ изпълнява я Ариана Гранде в ролята на Глинда. Тази балада се случва по-късно във филма и показва Глинда, която се бори с привилегиите си и разкъсваната си лоялност между приятелката си Елфаба и гражданите на Оз. Песента представя една по-овластена, но разочарована Глинда.

Специалното събитие „One Wonderful Night“ събира целия звезден актьорски състав, включително Мишел Йео, Джеф Голдблум и Итън Слейтър, на ослепителна сцена, вдъхновена от Смарагдовия град в Лос Анджелис.

Завръщането в Оз

Снимка: Getty Images

Филмът „Wicked: For Good“ е режисиран от Джон М. Чу и проследява събитията след пристигането на Дороти в Оз, фокусирайки се върху пътуването на двете вещици да променят съдбата си. 38-годишната Синтия Ериво и 32-годишната Ариана Гранде влизат съответно в ролите на Елфаба – злата вещица на Запада и Глинда – добрата.

Първата част на филмовата адаптация, „Wicked“, излезе през ноември 2024 г., спечели 10 номинации за „Оскар“ и генерира приходи от 750 милиона долара в световен мащаб.

Премиерата на „Wicked: For Good“ е насрочена за 21 ноември в кината. Междувременно, специалното предаване „Wicked: One Wonderful Night“ става достъпно за стрийминг в платформата Peacock на 7 ноември.

